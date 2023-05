Köln / Hamburg (ots) -Steffi Dobmeier, zuletzt Digital-Gesamtverantwortliche bei der Schwäbischen Zeitung und dem Schwäbischen Verlag, verstärkt ab dem 15. Juli als Head of Digital & Editorial Development die Chefredaktion des Stern.Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des Stern: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Steffi Dobmeier eine erstklassige Journalistin und zugleich ausgewiesene Digital-Expertin gewonnen haben, um unsere redaktionellen Inhalte auf die Anforderungen des Digitalgeschäfts auszurichten. Dass sie zukünftig die Chefredaktion verstärkt, ist ein absoluter Glücksfall. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."Steffi Dobmeier: "Es gibt derzeit kein spannenderes Projekt im deutschen Journalismus für mich, und ich freue mich sehr, bald ein Teil des Teams rund um Gregor Peter Schmitz zu sein. Stern+ nachhaltig zu einer erfolgreichen und relevanten digitalen Marke auf- und auszubauen, ist eine große, aber auch eine großartige Aufgabe."Steffi Dobmeier (43) kommt von der Schwäbischen Zeitung, wo sie seit 2020 zunächst stellvertretende Chefredakteurin war und dann 2022 die Gesamtverantwortung für alle digitalen Produkte des Schwäbischen Verlags übernahm, zu dem inzwischen auch der Nordkurier und der Zollern-Alb-Kurier gehören. Zuvor war sie Chefin vom Dienst und Mitglied der Online-Chefredaktion der Funke Zentralredaktion in Berlin. Weitere Stationen waren Zeit Online, taz und die Thüringer Allgemeine, wo sie auch volontierte. Steffi Dobmeier hat Journalistik und Amerikanistik in Leipzig und Paris studiert.Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL DeutschlandTelefon: 0221 / 456 74100bettina.klauser@rtl.deBildanfragen bitte direkt an henning.walther@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5499079