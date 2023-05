Hamburg (ots) -Die finnische Sozialdemokratin Sanna Marin ist die Preisträgerin des diesjährigen Helmut-Schmidt-Zukunftspreises, den die Wochenzeitung DIE ZEIT, die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und THE NEW INSTITUTE am 4. Mai 2023 im Thalia Theater in Hamburg verleihen. Die Auszeichnung würdigt seit 2022 innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie. Letztjährige Preisträgerin war Vanessa Nakate."Der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis geht an eine wegweisende Europäerin mit klaren Werten und einem eigenen politischen Stil. Sie hat Finnland höchst effektiv durch die Coronapandemie gebracht. Sanna Marin ist angetreten, um die Welt zu verbessern, und nicht, um einfach nur Politikerin zu sein. Das bleibt ihr Maßstab. Sie hat bereits einen neuen und wirksamen Politikstil geprägt, klare Kante gegen den russischen Aggressor gezeigt und den Klimaschutz vorangebracht. Dazu kommt aber ein großes Potenzial dieser 37-jährigen Frau für die Zukunft - nämlich mit klarem Blick für die Realitäten ihr Land, Europa, die Welt weiterhin etwas sicherer, fairer und grüner zu machen", so Uwe Jean Heuser, Vorsitzender der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis-Jury.Der Preis wird zum zweiten Mal von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, DIE ZEIT und THE NEW INSTITUTE verliehen und ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 4. Mai um 19 Uhr im Thalia Theater in Hamburg statt. Es wird an dem Abend unter anderem Beiträge von Igor Levit, Giovanni di Lorenzo und Peer Steinbrück geben. Die ARD-Journalistin Aline Abboud wird die Veranstaltung moderieren.Die Jury des Helmut-Schmidt-Zukunftspreises bilden in diesem Jahr Alexander Birken (Vorstandsvorsitzender der Otto Group), Antje Boetius (Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung), Francesca Bria (Innovationsökonomin), Christoph Gottschalk (Senior Advisor on Policy, Communications and Leadership), Uwe Jean Heuser (DIE ZEIT), Igor Levit (Pianist), Alaa Murabit (Direktorin für Gesundheit bei der Gates-Stiftung, UN-Kommissarin für Gesundheit, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum und UN-Botschafterin der SDGs), Vanessa Nakate (Klimaaktivistin), Erck Rickmers (Unternehmer und Gründer von THE NEW INSTITUTE) und Meik Woyke (Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung).Im Rahmen des Helmut-Schmidt-Zukunftspreises findet in diesem Jahr erstmalig ein Zukunftsfestival (http://www.leuphana.de/zukunftsfestival) statt, das junge Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter am 3. und 4. Mai 2023 auf dem Campus der Leuphana zusammenbringt, um verantwortungsvollen Wandel auszuloten und neue Ideen in die Welt zu tragen. Die zentralen Ideen des Zukunftsfestivals werden im Rahmen der Preisverleihung auf der Bühne des Thalia Theaters in Form eines Poetry Slams vorgestellt.Mehr Informationen zum Helmut-Schmidt-Zukunftspreis und Anmeldung unter: www.zeit.de/zukunftspreisAkkreditierungsanfragen nehmen wir bis zum 4. Mai, 12.00 Uhr, per E-Mail an presse@zeit.de entgegen.Weitere Pressemitteilungen der ZEIT Verlagsgruppe finden Sie unter www.zeit-verlagsgruppe.de/presse.Pressekontakt:Marie-Louise SchlutiusReferentin UnternehmenskommunikationZEIT VerlagsgruppeTel.: 040 / 32 80 - 1323E-Mail: marie-louise.schlutius@zeit.dewww.linkedin.com/zeitverlagwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5499118