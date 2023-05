Die meist gehandelten Produkte: Bullen und Bären beim DAX. Bei Adidas dominieren die Pessimisten.

Dominik Auricht

Der DAX® schaffte es kurz nach Marktöffnung das erste Mal seit Januar 2022 über die Marke von 16.000 zu klettern. Kurz danach gab der deutsche Leitindex wieder stärker nach. Es herrscht weiterhin reges Interesse an K.o-Optionscheinen sowohl auf der Call- als auch auf der Put-Seite. Mittwoch und Donnerstag erhöhen die beiden Zentralbanken FED und EZB voraussichtlich erneut die Zinsen, wobei eine Zinspause kurzzeitig für positives Momentum für den DAX® sorgen könnte.

Nach den positiven gemeldeten Quartalsergebnissen der Deutschen Bank AG halten Analysten Kursanstiege für möglich, was der Grund für das große Interesse an Optionsscheinen auf diesen Titel sein sollte. Die Rheinmetall AG bleibt weiterhin sehr gefragt bei den Faktor-Optionsscheinen. Bei der Adidas AG erwarten die Anleger fallende Kurse, nachdem einige Investoren den Sportartikelhersteller für ihre Zusammenarbeit mit dem Musiker und Designer Kanye West verklagen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR8KZU 6,88 15873,49 Punkte 16519,464656 Punkte 23,10 Open End DAX ® Put HC5P9C 14,74 15873,49 Punkte 173228,086152 Punkte 10,73 Open End DAX ® Put HR7SEG 2,00 15873,49 Punkte 16034,562046 Punkte 79,56 Open End Deutsche Bank AG Call HC65C8 2,56 10,026 EUR 7,518473 EUR 3,93 Open End DAX ® Call HC5P7N 5,69 15873,49 Punkte 15328,567256 Punkte 27,92 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XQ2 10,46 15878,04 Punkte 16000 Punkte 15,18 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPS 17,57 15878,04 Punkte 15000 Punkte 9,06 12.12.2023 S&P 500 ® Put HC58S7 2,68 4160,53 Punkte 4150 Punkte 14,21 17.09.2024 NVIDIA Corp. Call HC4M60 5,19 287,605 USD 280 USD 5,18 17.01.2024 DAX ® Put HB50H9 9,10 15878,04 Punkte 16800 Punkte 17,50 13.06.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC48N6 9,41 263,10 EUR 239,001816 EUR 5 Open End DAX ® Long HC01MY 29,85 15887,25 Punkte 14332,758723 Punkte 5 Open End DAX ® Long HC07KX 42,55 15887,25 Punkte 15506,288451 Punkte 19 Open End Adidas AG Short HC5QHH 23,00 159,32 EUR 163,430491 EUR -12 Open End Siemens Energy AG Long HB9D0F 15,99 22,305 EUR 13,311979 EUR 2 Open End

