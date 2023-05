EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Vertrag

LOS ANGELES, 2. Mai 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kostengünstigen und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Verkauf von CONDOR Mk3 Terminals an Loft Federal, eine Tochtergesellschaft von Loft Orbital , bekannt. Loft Federal wurde für die Produktion, den Einsatz und den Betrieb des NExT - Experimental Testbed der Space Development Agency (SDA) ausgewählt und wird die Terminals zur Ermöglichung einer sicheren und zuverlässigen Kommunikation einsetzen. Die Auslieferung der Terminals ist hauptsächlich für die erste Hälfte des Jahres 2024 geplant. Der heute bekannt gegebene Auftrag ging Ende 2022 ein und war bereits im vorher kommunizierten Auftragsbestand für optische Kommunikationsterminals zum 31. Dezember 2022 berücksichtigt. "Das CONDOR Mk3-Terminal ermöglicht uns eine zuverlässige Leistung auf unserer schlüsselfertigen Satellitenplattform Longbow", sagte John Eterno, General Manager bei Loft Federal. "Durch den Einsatz von Technologien wie dieser, die kommerziell konzipiert sind und in großem Maßstab produziert werden, können wir für SDA NExT einen schnellen und einfachen Betrieb im Orbit gewährleisten." NExT - SDA's Experimental Testbed wird den Mehrwert neuer Satellitensysteme von Missionspartnern für die Streitkräfte demonstrieren, bevor sie möglicherweise in zukünftige Tranchen integriert werden. Das Programm wird die durch die Proliferated Warfighter Space Architecture geschaffene Infrastruktur für die Datenübertragung mit geringer Latenz und für die Steuerung und Kontrolle über die direkte Sichtlinie hinaus nutzen, um weitere Raumfahrzeuge mit unterschiedlichen Nutzlastkonfigurationen einzusetzen und zu verbinden. "Wir freuen uns darauf, mit Loft Federal an diesem wichtigen Projekt der US-Regierung zu arbeiten und die Vorteile der Laserkommunikation - die Übertragung großer Mengen kritischer Daten - zu demonstrieren, wann und wo auch immer sie benötigt werden", sagte Tina Ghataore, Chief Commercial Officer von Mynaric. "Die Laserkommunikationstechnologie ist von entscheidender Bedeutung für die Netzwerkinfrastruktur im erweiterten erdnahen Orbit und darüber hinaus, und wir begrüßen es, dass die US-Regierung die Einführung dieser Technologie vorantreibt." Das optische Kommunikationsterminal CONDOR Mk3 von Mynaric wurde eigens als Schlüssel-Kommunikations- und Datenübertragungssystem für den großskaligen Einsatz in staatlichen und kommerziellen Satellitenkonstellationen konzipiert und bietet volle Kompatibilität mit dem Interoperabilitätsstandard der Space Development Agency (SDA). Es wurde bereits von Northrop Grumman für die Tranche-1-Transport - und Tracking-Layer der SDA, von Capella Space für kommerzielle SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar), von WARPSPACE für ein Satelliten-Datenrelais-Netzwerk und anderen ausgewählt. Sein Vorgänger, der CONDOR Mk2, wurde kürzlich im Rahmen des DARPA Blackjack-Programms an Telesat Government Solutions geliefert. Darüber hinaus wurde Mynaric zu einem wichtigen Entwicklungspartner für Phase 1 des Space-BACN-Programms der DARPA ernannt, was den Erfolg des Unternehmens im US-Regierungsmarkt für Satellitenkommunikationstechnik weiter unterstreicht. Über Mynaric??? Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation und stellt optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen her. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. ??? Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com .



