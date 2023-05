Tula Technology freut sich die Ernennung von Dr-Ing. Philippe Farah zum Executive Technologist mit Wirkung vom 2. Mai 2023 bekannt geben zu können. Im Zuge der beschleunigten Entwicklung der Dynamic Motor Drive (DMD®)-Technologie und der branchenweiten Einführung von Anwendungen in den Bereichen E-Mobilität und Elektrifizierung wird Dr. Farah als Mitglied des Führungsteams von Tula eine maßgebliche Rolle einnehmen.

"Der Wechsel zu Tula Technology ist für mich eine spannende Herausforderung, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem innovativen Team, das sich mit Leidenschaft für die Umwelt einsetzt", so Dr. Farah. "Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Abkehr der Industrie von Seltenen Erden in Elektrofahrzeugen wird die bahnbrechende Steuerungsstrategie von DMD für Effizienzsteigerungen sorgen, die alles übertreffen, was heute verfügbar ist."

Dr. Farah verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Antriebsstrangelektrifizierung, wobei er globale Technologie- und Produktentwicklungsorganisationen aufgebaut, skaliert und geleitet hat. Er kommt von dem branchenführenden Elektrofahrzeughersteller Polestar zu Tula, wo er die Rolle des Vice President of Engineering for Electric Propulsion Systems innehatte. Vor seiner Tätigkeit bei Polestar bekleidete Dr. Farah leitende Positionen bei Marelli, Great Wall Motors, Valeo und Delphi Technologies (jetzt Teil von BorgWarner).

"Wir freuen uns sehr, dass Philippe Farah nun bei Tula tätig ist", so Scott Bailey, CEO von Tula Technology. "Seine weltweiten Branchenerfahrungen und sein fundiertes technisches Wissen sind für uns von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, die effizientesten Antriebssysteme ohne Seltene Erden auf einem Kostenniveau zu entwickeln, das Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt leichter zugänglich macht. Seine Arbeit wird Tula dabei unterstützen, die DMD-Technologie weltweit schnell in Automobil- und Industrieanwendungen zu integrieren."

Über Tula Technology, Inc.

Tula Technology mit Sitz im Silicon Valley liefert innovative, preisgekrönte Software-basierte Regler zur Optimierung der Antriebs- und Abgaseffizienz im gesamten Mobilitätssektor, einschließlich Elektro-, Hybrid-, Benzin-, Diesel- und Alternativkraftstofffahrzeuge. Die Innovationskultur von Tula hat zu bahnbrechenden Technologien und einem robusten globalen Patentportfolio von mehr als 400 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology ist ein Unternehmen in privater Hand, das von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

