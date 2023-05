Augmented Reality wird durch eine globale No-Code-Plattform für Indoor-Navigation revolutioniert

Mit der AR-Brillen-Integration beschleunigt ARway die Revolutionierung des 44-Milliarden-Dollar-Marktes für Indoor-Navigation (IPIN)

TORONTO, ON, Kanada - 2. Mai 2023 / IRW-Press / - ARway Corporation ("ARway" oder das "Unternehmen") (CSE: ARWY), (OTC: ARWYF) (FWB: E65) revolutioniert den Markt für Wegeleitsysteme mit Augmented-Reality und einer räumlichen Datenverarbeitungsplattform ohne Code oder Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking ermöglicht wird. ARway freut sich, mitzuteilen, dass es mit der Integrations-Entwicklung begonnen hat und voraussichtlich in den nächsten 60 Tagen die Integration für eine der am weitesten verbreiteten AR-Brillen, Magic Leap Glasses, abschließen wird.

Die Brillen von Magic Leap sind immersive AR-Brillen für Unternehmen, die die virtuelle und die reale Welt miteinander verbinden, um ein einzigartiges und immersives Benutzererlebnis zu schaffen. Diese Brillen nutzen fortschrittliche Technologien wie Eye-Tracking, Raumklang und 6DoF, um Nutzern die Interaktion mit digitalen Inhalten in der realen Welt zu ermöglichen. Mit der Integration bietet die Erweiterung des ARway-Produktangebots den Kunden eine größere Gerätekompatibilität über Mobiltelefone hinaus, was die Einsatzmöglichkeiten und die Anwendung der Technologie erweitern wird. Da die Magic Leap-Hardware rasant verbessert wird, kann sie nun umfangreiche Erfahrungen mit einem verbesserten Verständnis der Umgebung unterstützen, was hervorragend zu den Fähigkeiten der ARway-Plattform passt und die Plattform für die bereits bestehende und wachsende Anzahl von Unternehmen im Magic Leap-Ökosystem öffnet.

VIDEO CLIP - Zum Abspielen hier klicken

Magic Leap hat von namhaften Unternehmen wie Google und Alibaba Finanzmittel in Höhe von mehreren Milliarden Dollar erhalten, was den potenziellen Wert dieser Technologie unterstreicht. Die Brille von Magic Leap gewinnt weiter an Attraktivität und Akzeptanz, und die Investoren können mit einer steigenden Nachfrage nach integrierten Produkten und Dienstleistungen rechnen, wie sie die ARway.ai-Plattform bietet.

Der CEO Evan Gappelberg erklärte dazu: "Wir freuen uns sehr, die Integration von ARway.ai mit der AR-Brille von Magic Leap ankündigen zu können, was einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen und einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Augmented Reality (AR) darstellt. In Anbetracht der Tatsache, dass ARway.ai eine KI-gestützte Plattform ist, die immersive AR-Erlebnisse und AR-Navigation liefert, ist diese Integration mit der Magic Leap-Brille perfekt abgestimmt, denn das Unternehmen stellt das Gerät bereit, während wir die kompatiblen Inhalte für die Nutzer liefern. Wir gehen davon aus, dass diese Partnerschaft neue Geschäftsmöglichkeiten für unsere Technologie schaffen wird, die es den Nutzern ermöglicht, auf bisher ungeahnte Weise digitale Inhalte in der realen Welt zu erleben. Dieser Durchbruch markiert die erste von vielen Integrationen mit AR-Headsets und steht im Einklang mit unserer Strategie, die darauf abzielt, die Technologie einmal zu entwickeln und dann überall einzusetzen. Angesichts der Tatsache, dass Wearables und Brillen in nicht allzu ferner Zukunft Telefone ersetzen werden, ist die Integration unserer Technologie in diese Headsets ein großer Schritt in Richtung einer breiten Akzeptanz der Technologie von ARway."

Über die Integration

Mit der Integration wird ARway ein Softwarepaket für Agenturen, Marken und Unternehmen bereitstellen, mit dem diese umfassende, ortsunabhängige AR-Erlebnisse für Magic Leap 2-Geräte auf der ARway-Plattform erstellen und veröffentlichen können, indem sie die Bilderkennungs- und erweiterten Tracking-Technologien von ARway nutzen. Die entsprechenden Märkte sind die Industrie, das Fertigungsgewerbe und der Einzelhandel. Sie bieten den Nutzern freihändige, immersive digitale Erlebnisse, die die Produktivität steigern.

Die Integration kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Magic Leap nun OpenXR nativ unterstützt, was ein zugängliches Augmented-Reality-(AR)-Ökosystem schafft, von dem Unternehmen und Entwickler in allen Branchen profitieren. OpenXR ist ein lizenzfreier, offener Standard, der einen hochleistungsfähigen Zugang zu Augmented-Reality-(AR)- und Virtual-Reality-(VR)-Plattformen und -Geräten bietet, die unter dem Begriff XR zusammengefasst werden. Mit OpenXR kann ARway seine Strategie "Code Once, Deploy Everywhere" [einmal codieren, überall einsetzen] effektiv umsetzen, die auf die Integration mit allen OpenXR-kompatiblen Brillen und Headsets ausgerichtet ist.

Über Magic Leap

Die Brille Magic Leap One ist eine faszinierende AR-Innovation, die eine nahtlose Verbindung zwischen der virtuellen und der realen Welt herstellt und es den Nutzern ermöglicht, digitale Inhalte so zu erleben, als wären sie ein Teil ihrer physischen Umgebung.

Die Brille Magic Leap One nutzt fortschrittliche Technologien wie Eye-Tracking, Raumklang und 6DoF (sechs Bewegungsfreiheitsgrade). Dank der Eye-Tracking-Technologie erkennt die Brille, wohin der Benutzer schaut, und passt die virtuellen Inhalte entsprechend an. Die Raumklang-Technologie sorgt für ein Audioerlebnis, das auf die Position des Benutzers im Raum zugeschnitten ist, sodass die virtuellen Inhalte so klingen, als kämen sie aus der richtigen Richtung. Die 6DoF-Technologie ermöglicht es dem Benutzer, sich frei zu bewegen und mit den digitalen Inhalten zu interagieren, als wären sie ein Teil der realen Welt.

Weitere Informationen: https://www.magicleap.com/en-us/

Jüngste Nachrichten

- ARway.ai veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023

- Robotik- und AR/VR-Workshops an der Harvard University zeigen die Fähigkeiten von ARway.ai, Snap und Magic Leap in den Bereichen räumliche Datenverarbeitung und AR-Plattformen

- ARway.ai schließt jährliche Partnerlizenz ab und verzeichnet eine steigende Nachfrage

- ARway.ai präsentiert Version 2.3 des SDK mit wichtigen verbesserten Funktionalitäten und AR-Erlebnissen, die neue Märkte eröffnen wird

Um mehr über ARway zu erfahren, folgen Sie uns bitte in den sozialen Medien: Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook, und besuchen Sie unsere Website: www.arway.ai

Über ARway.ai

ARway ist eine KI-gestützte Plattform, die Augmented-Reality-Erlebnisse für Innenräume bietet. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, auf einfache Weise Erlebnisse für Navigation, Rundgänge, Informationsaustausch, Benachrichtigungen, Werbung und Spielfunktionen zu erstellen. ARway nutzt die Möglichkeiten mobiler Geräte, um Umgebungen zu schaffen, die das Besuchererlebnis verbessern, die Produktivität der Mitarbeiter steigern, das Engagement erhöhen, neue Werbeflächen schaffen und den Umsatz steigern. Besucher können einen QR-Code scannen, um auf eine Karte des Veranstaltungsortes zuzugreifen, sich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einem beliebigen Punkt von Interesse navigieren zu lassen, Informationen über diese Points of Interest (POIs) zu erhalten und auf dem Weg dorthin mit reichhaltigen AR-Inhalten und -Erlebnissen zu interagieren. ARway bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten für die Erweiterung von physischen Räumen im Metaverse und ist damit ein wertvolles Werkzeug für kreative Köpfe, Marken und Unternehmen in verschiedenen Branchen. Die komplette ARway-Plattform umfasst das Web Creator Studio, das ARwayKit Software Development Kit (SDK) und eine mobile App für iOs und Android.

Nextech 3D.ai

Am 26. Oktober 2022 wurde ARway.ai von der Muttergesellschaft Nextech3D.ai Solutions (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ausgegliedert. Nextech AR behielt die Kontrolle über ARway.ai mit 13 Millionen Aktien oder einem Anteil von 50 %. Nextech3D.ai ist ein Metaverse-Unternehmen und führender Anbieter von Technologien für Augmented Reality ("AR") und 3D-Modelle. Nextechs KI-gestützte 3D-Modellierungsplattform "ARitize3D" hat Verträge mit AMZN, KSS, CB2, Genuine Parts und vielen anderen. Um mehr über Nextech3D.ai zu erfahren, besuchen Sie www.nextechar.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ansprechpartnerin für Anleger

Julia Viola

mailto:investor.relations@arway.ai

ARway.ai

Evan Gappelberg

CEO und Director

866-ARITIZE (274-8493)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dies CSE hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss der Transaktion unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. ARway.ai wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70342Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70342&tr=1



