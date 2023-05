Frankfurt am Main (ots) -Inspirierende Vorträge, spannende Gespräche, ein individuelles Fortbildungsprogramm und eine umfangreiche Ausstellung mit Schwerpunkt bei digitalen Bildungsmedien: Das ist edu:regio.Die Besucherinnen und Besucher können sich aus 20 Veranstaltungen ihr individuelles Fortbildungsprogramm zusammenstellen. Die Themen reichen von Resilienz in Zeiten von Stress und Überlastung bis digitale Leseförderung, von Podcasting bis Künstliche Intelligenz.Mehr als 30 Aussteller präsentieren ihre neuen Produkte und Angebote für Lehrkräfte und Lehrwerksentscheider/-innen aus allen Bildungsbereichen sowie an IT-Verantwortliche an Schulen, Schulleiter/-innen und Vertreter/-innen von Schulträgern.Weitere Informationen finden Sie unter www.edu-regio.de/muenchen-2023.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. https://www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5499252