Wuppertal (ots) -Nach Hause kommen und von einer blitzsauber gesaugten Wohnung empfangen werden - der neue Kobold VR7 Saugroboter von Vorwerk macht es möglich! Er ist die intelligente Lösung für alle, die gerne darauf warten, dass sich das Saugen von selbst erledigt. Kobold VR7 - mehr Zeit fürs Nichtstun.Der neue Kobold VR7 Saugroboter vereint anspruchsvolle Sauberkeit und Bequemlichkeit auf herausragende Weise: Exklusive Details wie das einzigartige Kobold Saugsystem mit gleich zwei Saugkanälen, die intelligente Navigation mit fortschrittlicher Technologie zur Objekterkennung und die praktische MyKobold App setzen die einzigartige Erfolgsstory der innovativen Kobold Saugroboter mit dem neuesten Modell fort.Bewährtes Design und duales Saugsystem für perfekte ErgebnisseDas bewährte D-förmige Design des Kobold Saugroboters und die extra breite Haupt- und Seitenbürste sorgen dafür, dass Schmutz und Staub aus allen Ecken effektiv entfernt werden. Mit seiner flachen Bauweise und einer Höhe von nur 11 cm ist eine gründliche Reinigung auch unter Möbeln kein Problem. Selbstverständlich überzeugt der neue Kobold auch auf Flächen mit überragender Saugleistung - egal, ob auf Hartböden oder auf Teppichen. Das Saugsystem besteht aus zwei Saugkanälen für groben und feinen Schmutz und einer Saugautomatik zur automatischen Bodenerkennung. So ist im Zusammenspiel mit zwei Bürsten eine optimale Schmutzaufnahme und ein perfektes Saug-Ergebnis garantiert. Das Umschalten vom Max- in den Eco-Modus macht einen leiseren Betrieb und eine längere Akku-Laufzeit möglich. Für eine optimale Leistung auf Hartböden und Teppichen steht außerdem der Auto-Modus zur Verfügung. Und sollte doch einmal der Akku altern, können Nutzerinnen und Nutzer diesen ganz einfach in Eigenregie austauschen - ein Beitrag für Langlebigkeit und mehr Nachhaltigkeit.Intelligente Navigation und intuitive SteuerungDank "Fast Mapping" und des guten Zusammenspiels der Laser-Technologie und intelligenter Objektvermeidung kann der Kobold VR7 Grundrisse der zu reinigenden Räume nun besonders schnell erstellen: Nutzerinnen und Nutzer können darin einzelne Bereiche, Multi- und No-Go-Zonen definieren - je nachdem wo gesaugt werden soll, in welcher Reihenfolge und wo nicht. Die integrierte Time-of-Flight-Kamera ermöglicht dem Kobold VR7 eine intelligente Objektvermeidung, auch bei Dunkelheit. Mithilfe seiner Sensoren erkennt er Hindernisse und umfährt Möbel, macht vor Treppen halt und überwindet Teppichkanten und Türschwellen. Intuitiv einfach ist die Verbindung mit der MyKobold App, sodass das individuell erstellte Reinigungsprogramm per Fernzugriff über ein Smartphone gestartet und gesteuert werden kann. Einige Funktionen können auch direkt am Saugroboter aktiviert werden.Kobold VR7 Saugroboter und RB7 Servicestation - DAS intelligente ReinigungssystemDer VR7 Saugroboter ist zusammen mit der Kobold CB7 Ladestation eine kompakte und platzsparende Lösung, um beim Staubsaugen 100 Prozent Zeit zu sparen. Der Akku ist in nur 3,5 Stunden komplett aufgeladen. In Kombination mit der größeren RB7 Servicestation bildet der Saugroboter ein voll geschlossenes und intelligentes Reinigungssystem: Die Servicestation lädt nicht nur den Roboter auf, sondern verfügt über eine eigene, besonders große TÜV-Nord zertifizierte Filtertüte mit einer Füllmenge von 2,2 Litern, in die der gesammelte Dreck automatisch aus dem VR7 Saugroboter abgesaugt wird. So kommen Nutzerinnen und Nutzer je nach Einsatz bis zu 60 Tage lang nicht in Kontakt mit Schmutz und Staub. Das modulare Kobold VK7 Reinigungssystem ist vor allem für Allergikerinnen und Allergiker besonders geeignet. Die RB7 Servicestation hält aber nicht nur dem Kobold Saugroboter den Rücken frei, sondern ist auch als Lade- und feste Servicestation für den Kobold VK7 Akku-Staubsauger erweiterbar.Der Kobold VR7 Saugroboter ist seit dem 2. Mai 2023 bei allen Kobold Beraterinnen und Beratern, im Vorwerk Onlineshop unter www.vorwerk.de sowie in den deutschlandweiten Vorwerk Stores ab einem Preis von 999 EUR erhältlich.ÜBER VORWERKDie Vorwerk SE & Co. KG ist ein im Jahre 1883 gegründetes Familienunternehmen. Sitz der Holding ist Wuppertal (Deutschland). Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Als Direktvertriebsunternehmen sucht Vorwerk stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,4 Milliarden Euro (2021) und ist in mehr als 60 Ländern aktiv.