Berlin (ots) -Am Samstag, dem 6. Mai 2023, besteigt König Charles III. den britischen Thron, fast 70 Jahre nach der letzten Krönung in der Westminster Abbey. BILD begleitet die Zeremonie mit der Sondersendung "Die Jahrhundert-Krönung" ab 8.45 Uhr morgens bis zum traditionellen Foto der Royals auf dem Balkon auf allen digitalen Kanälen, insbesondere bei BILD.de, YouTube und Facebook.Durch die Sondersendung führen BILD-Moderatorin Janina Kirsch, BILD-Showchefin Tanja May sowie Palast-Insider und BILD-Redakteur Alexander Graf von Schönburg. Unterstützt werden sie von Adelsexpertin Désirée Nick. Die königliche Garderobe im Blick hat Mode-Expertin Anette Weber. Aus London berichten dazu die BILD-Society-Expertin Bettina von Schimmelmann und die BILD-Reporterin Annika Raasch. Ebenfalls live zugeschaltet liefert Paul Burrell, Prinzessin Dianas einstiger Butler, weitere exklusive Einblicke und spannenden Gossip aus der Welt der Royals.In einer Sonderausgabe am 7. Mai widmet sich BILD am SONNTAG den majestätischsten News, wichtigsten Stimmen und bewegendsten Momenten rund um die Krönung. Zur Einstimmung auf das historische Ereignis wartet BILD.de ab sofort mit einem Themenspecial auf, bietet faszinierende Berichte aus dem britischen Königshaus und blickt der Krönung mit einem Countdown entgegen.