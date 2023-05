ams Osram hat im 1. Quartal 2023 einen Umsatz von 927 Mio. Euro und damit um 21 Prozent unter dem Wert der Vorjahresperiode erwirtschaftet. Das EBIT liegt bei 50 Mio. Euro und damit 42 Prozent unter derm Vorjahreswert. Die bereinigte EBIT-Marge wird mit 5,4 Prozent ausgewiesen. Laut ams Osram ist das Marktumfeld "anhaltend schwierig" mit niedrigeren Volumina in wichtigen Produktbereichen. Für das 2. Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 800 bis 900 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge von 3 bis 6 Prozent, welche die gedämpfte Nachfrage in wichtigen Märkten, saisonale Effekte, weiterhin verringerte Produktionsvolumina und deutliche Dekonsolidierungseffekte reflektiert, wie es heißt. (Der Input von BSNgine für den ...

