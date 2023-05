Hamburg (ots) -"Jana, 39, ungeküsst". Buchautorin und Influencerin Jana Crämer spricht im neuen health tv Format "Mein Leben mit, ..." offen über ihre Essstörung, was diese mit ihrem Körper angerichtet hat und wie sie es geschafft hat, den langen Weg zur Selbstliebe zu gehen. Und wer weiß, vielleicht ist da jetzt auch Platz für die große Liebe. Ihre Geschichte soll Mut machen und macht Mut!Vom Mobbingopfer zur Mutmacherin. Jana ist essgestört und hat einen langen Leidensweg hinter sich. Als Influencerin, Podcasterin und Autorin macht sie auf das Thema "Essstörung" aufmerksam und klärt auf.Seit ihrer Kindheit leidet Jana Crämer am Binge Eating und stopft bei regelmäßigen Fressattacken bis zu 15.000 Kalorien in sich hinein. Aufgrund des unkontrollierten Essens nahm sie extrem viel zu und wog zu ihren schlimmsten Zeiten 180 kg. Auch unzählige Diäten führten zu keinem Erfolg. Aber Jana wollte nicht weiter unglücklich bleiben und vertraute sich ihrem guten Freund, dem Musiker Batomae, an. Mit ihm produziert sie den Podcast "Wir sind so". Darüber hinaus veranstalten sie Musiklesungen an Schulen, um auf das Thema "Essstörungen" aufmerksam zu machen.So begann Janas Kampf gegen die Essstörung. Sie verarbeitet ihre Krankheit in zwei Büchern, die sie geschrieben hat: "Das Mädchen aus der 1. Reihe" und "Unvergleichlich DU" und bietet mit ihrem eigenen Podcast "Schweigen ändert nichts" ein weiteres Medium zur erfolgreichen Aufklärung an. Jana ist mittlerweile eine bekannten Influencerin und überzeugt ihre Community durch ihre sympathische, authentische und sehr ehrliche Art. Und ehrlich ist sie in jedem Fall: Sie scheut sich nicht davor, sich mit Nacktbildern in den Sozialen Medien zu zeigen. Damit präsentiert sie der Öffentlichkeit, wie ein Körper nach einer jahrelangen Essstörung ausschaut.Im April 2023 erschien ihr drittes Buch mit dem Titel: "Jana, 39, Ungeküsst". Hier bricht die Autorin, wie sie selbst sagt, noch das letzte Tabu und gibt zu: "Ich bin Jana, 39, ungeküsst und trotzdem glücklich. Wenn ich es geschafft habe, dann schaffst Du das auch."Dass sie noch nie einen Partner an ihrer Seite hatte, stört Jana nicht. Vielmehr ist sie glücklich und zufrieden damit, ihr wertvolles Wissen über die Krankheit weiterzugeben und die Menschen daran zu erinnern, sich selbst zu lieben und sich selbst etwas Gutes zu tun.Ziel des Formats ist EmpowermentMonatlich wird eine Folge "Mein Leben mit, ..." produziert. Für 2023 sind 10 Folgen in der Planung. Die Protagonisten sind starke Persönlichkeiten, die offen über die Sorgen und Belastungen einer Erkrankung berichten, aufklären und Mut schaffen. Sie alle haben aus der Krankheit stärker herausgefunden und Strategien entwickelt, mit der Krankheit umzugehen und ihr nicht den Raum zu geben, das eigene Leben zu bestimmen. Dieser wichtige Informationsaustausch und die starken und persönlichen Worte der Protagonisten machen dieses Format so wertvoll. Produziert wird "In your own words", daher sind nur die Protagonisten im ON zu hören.Nicht verpassen: Die Folge "Mein Leben mit, ..." mit Protagonistin Jana Crämer ist seit dem 02. Mai 2023 auf dem health tv YouTube Kanal online oder kann im Smart TV angerufen werden. https://www.youtube.com/watch?v=cILLak292c4Über health tvhealth tv ist eine Multi-Channel-Gesundheitsplattform, die seit mehr als sechs Jahren hochwertigen Content rund um die Themen Medizin, Bewegung, Lifestyle & Ernährung produziert. Ausgezeichnet mit dem YouTube Health Siegel, welches für besonders zuverlässige Gesundheitsinformationen steht und den Nutzern bei der Suche nach qualitativ hochwertigen Gesundheitsinformationen helfen soll, steht health tv für Expertise, Vertrauen und Emotionalität. Mit dem health tv Doc Dr. med. Andreas Martin führt ein Facharzt für Anästhesie, Notfall- und Sportmediziner sowie Ernährungsexperte die Zuschauer mit seinem Fachwissen durch das Programm. Gründer und Mehrheitseigentümer von health tv sind die Asklepios Kliniken, ein führender privater Klinikbetreiber in Deutschland.health tv ist als einziger digitaler Gesundheitssender im deutschsprachigen Raum sowohl über den YouTube Kanal youtube.com/@healthtvde als auch über die TV-Streaming-Plattformen Waipu TV, Rakuten TV und Zattoo über integrierte Apps auf Smart TVs, Tablets und Mobilgeräten aufrufbar.Besuchen Sie health tv auf...YouTube (https://www.youtube.com/@healthtvde)Facebook (https://www.facebook.com/healthtvde/?locale=de_DE)Instagram (https://www.instagram.com/healthtv.de/?hl=de)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/healthtv-de/)Kontakt für Rück- und Presseanfragen:German health tv GmbHMarina GuneschPaul-Ehrlich-Straße 122763 HamburgTel: 040 - 808138001E-Mail: presse@healthtv.deOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129156/5499299