VANCOUVER, British Columbia, 2. Mai 2023 -- Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/), ein Unternehmen mit zwei beträchtlichen Lithium-Vermögenswerten in der Region Salta in Argentinien und einem Kassenbestand von über 35 Mio. $, freut sich, mitteilen zu können, dass der Bau der unternehmenseigenen Pilotanlage mit einer Kapazität von 120 Tonnen pro Jahr ("tpa") kurz vor dem Abschluss steht und voraussichtlich im 2. und 3. Quartal 2023 mit der Testproduktion von hochwertigem Lithiumcarbonat ("Li2 CO3 ") beginnen wird.

Die Pilotanlage hat das Potenzial, Sole sowohl aus dem 27.500 Hektar großen Tolillar Salar als auch aus den 5.000 Hektar großen Anlagen des Unternehmens im nahe gelegenen Salar del Hombre Muerto zu nutzen.

Die Bauarbeiten an der modularen Pilotanlage sind zu mehr als 50 % abgeschlossen. Das Vor-Ort-Modul der Anlage wird zunächst den Abschnitt für die direkte Lithiumextraktion (DLE") beherbergen, während das zweite Modul die branchenüblichen Lithiumverarbeitungsanlagen beherbergen wird: Karbonisierung, Ionenaustausch, Filter und Trockner, und in der Stadt Salta untergebracht sein wird. Das zweite Modul wird weiterhin in Salta betrieben, bis der Prozess und die Systeme vollständig kalibriert sind. Danach wird das Modul vor Ort verlegt, um in der Höhe auf dem Salar zu arbeiten.

Ziel der Pilotanlage ist es, zu zeigen, dass die vielversprechenden DLE-Ergebnisse von Alpha aus dem Labor unter industriellen Pilotbedingungen wiederholt und aufrechterhalten werden können. Die Pilotanlage wird dem Unternehmen auch wichtige Daten liefern, auf die sich die technischen und wirtschaftlichen Annahmen für die Wirtschaftsanalysen stützen können. Ausenco Limited ("Ausenco") wurde beauftragt, die wirtschaftlichen Annahmen und die Durchführbarkeit von Alphas geplanter kommerzieller Anlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr zu bewerten (siehe Pressemitteilung vom 9. Januar 2023).

Die Pilotanlage wurde so flexibel konzipiert, dass die Wirksamkeit variabler Betriebsparameter und -bedingungen wie Durchflussmengen, Drücke, Temperaturen und chemische Zusätze bewertet werden kann. Diese Flexibilität innerhalb der Anlage wird es den Betreibern ermöglichen, das Design der geplanten 50.000 Tonnen/Jahr ("tpa") Lithiumkarbonatanlage des Unternehmens zu informieren und zu verfeinern.

Brad Nichol, Präsident und CEO von Alpha, kommentierte: "Wer vor einem Jahr den Tolillar Salar besuchte, würde ihn heute nicht wiedererkennen. Mit fünf Bohranlagen, die in den letzten Monaten in Betrieb waren, haben wir nun vierundzwanzig Bohrungen im nördlichen Teil des Grundstücks niedergebracht. Wir haben 160 VES-Punkte abgeschlossen und verfügen über ein umfassendes Verständnis des hydrogeologischen Modells." Nichol fügte hinzu: "Der Bau einer Pilotanlage, mit der wir unsere vielversprechenden DLE-Laborergebnisse in großem Maßstab und unter Salar-Bedingungen testen können, ist nun weitgehend abgeschlossen."

Von den etwa zwanzig aktiven Lithiumprojekten in Argentinien genießt der Tolillar Salar die einzigartige Position als einziger Salar mit einem einzigen Eigentümer. Alpha befindet sich mit Tolillar Salar in einer äußerst seltenen Position, die in mehrfacher Hinsicht Mehrwert für die Aktionäre schafft.

Alle Betriebe und Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Argentinien und werden vollständig von Alpha Lithium Argentina SA ("Alpha SA") verwaltet, die lokale Mitarbeiter und Berater beschäftigt. Weder Alpha noch Alpha SA haben irgendwelche Betriebe oder Vermögenswerte in Kanada.

Seit dem Beginn der ersten Schritte eines Explorationsprogramms im Jahr 2020 hat Alpha SA mehr als 20 Bohrungen im Tolillar Salar niedergebracht, ein firmeneigenes Solechemie-Forschungslabor errichtet, ein proprietäres Lithiumkarbonat-Produktionsverfahren entwickelt, mit dem Bau einer Pilotanlage begonnen und Dutzende von hochqualifizierten argentinischen Technologen, Ingenieuren, Geologen, Geophysikern und Chemikern sowie mehrere Studenten, Buchhaltungs-, Management- und Personalfachleute eingestellt. Das Unternehmen ist dankbar für das große argentinische Team, das sich bei der Schaffung von Werten für die Aktionäre als äußerst hilfreich erwiesen hat, und ist auf dieses Team angewiesen.

IM NAMEN DES VORSTANDS DER ALPHA LITHIUM CORPORATION

"Brad Nichol"

Brad Nichol

President, CEO und Director

Für weitere Informationen:

Alpha Lithium Investor Relations

Tel: +1 844 592 6337

relations@alphalithium.com

http://www.alphalithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im Herzen des berühmten "Lithium-Dreiecks" befindet. In Hombre Muerto bauen wir unser über 5.000 Hektar (12.570 Acres) großes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithiumsolen suchen oder derzeit produzieren, gehören Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto, Orocobre im Salar Olaroz, Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario sowie Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Ergebnisse weiterer Sole-Prozesstests und Explorationen sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70345Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70345&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02075X1033Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.