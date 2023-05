Im ersten Schritt sollen bis zu 10.000 Neukunden in Deutschland mit dem intelligenten Messsystem ausgestattet werden. Die Erlöse aus dem Verkauf des Solarstroms an der Strombörse sollen direkt an die Photovoltaik-Anlagenbetreiber durchgereicht werden, die eine monatliche Grundgebühr von 9,90 Euro zahlen.1Komma5° hat einen Rollout von bis zu 10.000 Smart Metern in Deutschland angekündigt. Der Einbau werde in diesem Jahr nur bei neuen Kunden erfolgen, erklärte der Gründer des Hamburger Start-ups, Philipp Schröder auf Anfrage von pv magazine. Ab kommendem Jahr werde es dann auch ein gesondertes Angebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...