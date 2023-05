BVB Aktie sackt nach Verlust der Tabellenführung um fast fünf Prozent ab

Die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA notieren am Dienstag und damit zu Beginn der verkürzten Handelswoche bei rund 4,31 Euro, was einem Minus gegenüber dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages in Höhe von fast fünf Prozent entspricht. Die Enttäuschung über das jüngste Unentschieden gegen den Stadtnachbarn VfL Bochum und der damit im Zusammenhang stehende Verlust der Tabellenführung ist groß. Borussia Dortmund verliert Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga Nach einem 1:1-Unentschieden büßt die Mannschaft von Borussia Dortmund wieder die jüngste Tabellenführung ein, da der FC Bayern München sein Heimspiel gleichzeitig gewinnen kann.

Der Verlust des Tabellenplatzes eins dürfte insofern auf das Gemüt der Anleger schlagen, da bereits in der vergangenen Woche Aktionäre verstärkt auf einen Gewinn der Meisterschaft gesetzt haben. Die im Vorfeld bereits verteilten Vorschusslorbeeren implizieren in diesem Kontext ein großes Enttäuschungspotenzial.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.