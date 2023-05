DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK) *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK, 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK) *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Trading Update 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Online-Buchungen von Übernachtungen in Ferienwohnungen und Ferienhäusern 2022 09:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q 09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), PK zur Vorstellung des AHK World Business Outlook Frühjahr 2023, Berlin 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März 10:00 DE/Bundesregierung, Petersberger Klimadialog u.a. mit Bundesaußenministerin Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Habeck, 14:30 Rede Bundeskanzler Scholz und anschließende Teilnahme an Panel, Berlin 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Hannover Rück SE, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6% zuvor: 6,6% 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,1-%-Bundesanleihe über 3 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.11.2029 12:40 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pressestatement zum Thema "Vorstellung der Strategie zur Optimierung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche durch den Zoll", Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +133.000 Stellen zuvor: +145.000 Stellen 15:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 52,6 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,8 Punkte zuvor: 51,2 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Gespräch der Reihe "Economic Dialogue" mit designiertem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Schularick, zu "Neue Geschäftsmodelle für Deutschland", Berlin *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (18:30 PK) *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,00% bis 5,25% zuvor: 4,75% bis 5,00% *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q *** 22:01 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q - DE/Vantage Towers AG, Ende der Andienungsfrist für das Übernahmeangebot des Oak-Konsortiums (bestehend aus Vodafone und den Investoren GIP und KKR) - EU/Beginn der zweitägigen informellen Ministertagung Beschäftigung und Soziales - Märkte/Börsenfeiertag China, Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

