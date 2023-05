Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 2. Mai 2023, hat die Regierung die Kommission zur Prüfung von provisorisch angestellten Lehrern neu bestellt. Die Mandatsperiode läuft bis zum 31. Januar 2027.Neu gehören der Kommission Klaus Biedermann (Mitglied), Marco Dworschak (Ersatzmitglied) und Martina Sochin D'Elia (Ersatzmitglied) an. Sie ersetzen die ausscheidenden Mitglieder Marie-Theres Frick (stv. Vorsitzende), Peter Geiger (Ersatzmitglied) und Norbert Hasler (Vorsitzender). Weiterhin Teil des Gremiums sind Robert Stecher, der neu das Amt des Vorsitzenden übernimmt, sowie Norbert Bürzle, der künftig als Vorsitz-Stellvertretender fungieren wird.Die Regierung dankt den neu- bzw. wiederbestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Kommission zur Prüfung von provisorisch angestellten Lehrern mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für ihre bisherige Arbeit und wünscht ihnen für ihre Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100906115