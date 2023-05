Erfurt (ots) -Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell präsentieren die 17. Ausgabe von Deutschlands größtem SchulquizBühne frei für eine neue Frühjahrs-Ausgabe von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD), zu sehen ab dem 5. Mai 2023, immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player!Jeweils vier Schulklassen kämpfen in vier Wochenshows um den Tagessieg: Sie lösen anspruchsvolle Quiz-Fragen, decken die Geheimnisse spektakulärerer Experimente auf und müssen sich in temporeichen Action-Spielen gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Welche der 16 motivierten Teams aus ganz Deutschland haben im spannenden Wissens-Contest die Nase vorn? Vier Wochensieger-Klassen erreichen das große Superfinale, das am 27. Mai um 10:00 Uhr bei "Check Eins" im Ersten ausgestrahlt wird.Diese 16 Schulklassen sind in den vier Wochenshows der Frühjahrsstaffel 2023 von "Die beste Klasse Deutschlands" dabei:- Klasse 6 der Grund- und Mittelschule aus Frensdorf-Pettstadt- Klasse 7A des Aventinus-Gymnasiums aus Burghausen- Klasse 7A des Albert-Schweitzer-Gymnasiums aus Laichingen- Klasse 6G des Anna-Essinger-Gymnasiums aus Ulm- Klasse 6.3 des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums aus Berlin- Klasse 6C der Grundschule Geschwister Scholl aus Bad Belzig- Klasse 6C des Alten Gymnasiums aus Bremen- Klasse 6D der Stadtteilschule Bergstedt aus Hamburg- Klasse 7D des Neuen Gymnasiums aus Rüsselsheim am Main- Klasse 7-1 des Gymnasiums aus Neu Wulmsdorf- Klasse 7A des Städtischen Gymnasiums aus Sundern- Klasse 6B des Clara-Schumann-Gymnasiums aus Bonn- Klasse 6C des Lina-Hilger-Gymnasiums aus Bad Kreuznach- Klasse 7.1 des Gymnasiums St. Augustin zu Grimma aus Grimma- Klasse 7C des Ökumenischen Domgymnasiums aus Magdeburg- Klasse 7C des Goethegymnasiums aus WeimarDen Staffel-Auftakt in der ersten Wochenshow am 5. Mai bestreiten die Klasse 7A des Albert-Schweitzer-Gymnasiums aus Laichingen, die 7D des Neuen Gymnasiums aus Rüsselsheim, die 7C des Ökumenischen Domgymnasiums aus Magdeburg und die 7C des Goethegymnasiums aus Weimar.Für jede Klasse stehen in den Shows jeweils zwei Schüler*innen im Fokus: Die Erste-Reihe-Kids loggen ihre Antworten zu den Quizfragen ein, bevor die richtigen Antworten der gesamten Klasse gezählt werden. Das Punktekonto immer fest im Blick gilt es, jede neue Runde erfolgreich zu überstehen. Motiviert vom Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell steigt die Spannung - welche Klasse kann am Ende jubeln?Auch die Studiogäste der Wochenshows haben für die Schulklassen schwierige Aufgaben im Gepäck: Während das ständig mies gelaunte und "unwillige" Kastenbrot "Bernd das Brot" in der Auftaktfolge für Aufsehen sorgt, stellen in den kommenden Ausgaben Pizza-Akrobat Umberto Napolitano, Longboard-Künstlerin Deborah Keser und Cyr-Wheel-Artistin Gina Sibila die Klassen vor große Herausforderungen. Im Superfinale hält unter anderem der Extrem-Challenger und Sport-Influencer Fabian Baggeler aufregende Überraschungen für die Schulklassen und das Publikum bereit.diebesteklassedeutschlandsDas Online-Angebot von "Die beste Klasse Deutschlands" auf kika.de bietet viele Hintergrundinformationen sowie spannenden Zusatz-Content - und natürlich alle Shows! Zusätzlich zu verblüffenden Experimenten und den besten Momenten mit den prominenten Gästen, bieten exklusive Online-Inhalte völlig neue Eindrücke zu den Wissensinhalten der einzelnen Shows und halten Tutorials und Erklär-Videos bereit. Parallel zur ersten Wochenshow steht das Moderations-Duo Clarissa und Tobi am 5. Mai im Chat auf kika.de dem KiKA-Publikum Rede und Antwort.Die KiKA-Quiz AppMit der KiKA-Quiz App kann die KiKA-Community direkt bei den Shows von "Die beste Klasse Deutschlands" mit dabei sein und direkt in die spannenden Welten des KiKA-Wissens-Kosmos eintauchen. Die App kann zum gleichzeitigen Mitspielen während der Shows als Second-Screen-Angebot genutzt werden: Die Zuschauer raten ab dem 5. Mai während der Ausstrahlung also live mit. So wird die spannende Quiz-Atmosphäre des Studios auf dem eigenen Smartphone oder Tablet erlebbar! Wer wird mobiler Quiz-Champion? Im Quizcamp-Modul stehen unzählige Fragen aus vergangenen Staffeln "Die beste Klasse Deutschlands" bereit und warten darauf, beantwortet zu werden."KiKA LIVE" vs. "Die beste Klasse Deutschlands"Zum Auftakt der Frühjahrsstaffel treten die "KiKA LIVE"-Moderator*innen Sarah und Ben gegen Clarissa und Tobi im Mega-Duell an. Vier spannende Quizfragen, ein packendes Spiel und eine knifflige Finalfrage - nur wenige Chancen, um Punkte zu bekommen. Welches Team schlägt sich besser? Wer weiß mehr und wer hat am Ende das nötige Quäntchen Glück? Die Auflösung ist zu sehen bei "KiKA LIVE" (KiKA) am 4. Mai um 20:00 Uhr bei KiKA."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo, Tanja Nadig und Steffi Fehnle vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.
Weitere Informationen sowie Wissenswertes rund um "Die beste Klasse Deutschlands" finden Sie auf kika.de (http://diebesteklassedeutschlands.de/) und auf kommunikation.kika.de.