Köln (ots) -Der Mai wird zum Monat des Klimas - zum Klimai. Mit der deutschlandweiten Aktion ruft der Energieanbieter Yello ab dem 2. Mai auf, sich für die Umwelt zu engagieren. "Wir möchten dem Thema Klimaschutz eine Plattform bieten und möglichst viele Menschen zum Mitmachen motivieren", sagt Christiane Büring, Director Marketing bei Yello & EnBW. "Wenn Nachhaltigkeit Spaß macht, können wir das Ziel einer CO2-ärmeren Welt besser erreichen. Genau dafür steht der Klimai."Bei der Aktion geht es um eine positive und motivierende Haltung. Den Stromverbrauch reduzieren, auf nachhaltigere Verkehrsmittel umsteigen oder bewusster einkaufen: Es gibt im Alltag zahlreiche Möglichkeiten, etwas fürs Klima und die Umwelt zu tun. Schon kleine Veränderungen können viel bewirken und jede:r kann einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. "Mit kreativen Lösungen und einer optimistischen Einstellung können wir viel bewegen", so Büring.Klimaschutz, der Spaß macht.Während des Monats lenkt Yello mit einer Vielzahl von Maßnahmen die Aufmerksamkeit auf den Klimai - online wie offline. So setzt der Energieanbieter in den 20 größten, deutschen Städten auf aufmerksamkeitsstarke Platzierungen, zum Beispiel mithilfe einer großen Plakat-Kampagne und digitaler Außenwerbung. Mitte Mai ist zudem eine große Lichtinstallation am Potsdamer Platz in Berlin geplant: Hier werden sich Passant:innen energiesparende LED-Birnen pflücken können, um damit ihre alten Glühbirnen zu Hause zu ersetzen. Zum OMR Festival 2023, das am 9. und 10. Mai in Hamburg stattfindet, hat Yello 500 E-Bikes des E-Mobility-Anbieters Tier gebrandet. Im Hamburger Stadtgebiet ermöglicht es Yello zudem, alle E-Bikes und Scooter des Anbieters für je 15 Minuten kostenfrei zu nutzen. Im Internet setzt Yello auf Social Ads, Influencer-Content und Bewegtbildinhalte auf Social Media. Alle Inhalte laufen auf einem Contenthub unter https://www.yello.de/klimai (https://www.yello.de/ueber-yello/klimai/) zusammen.Die Klimai-Aktion wurde zusammen mit der Agentur Heimat entwickelt, bei der Umsetzung steht Nachhaltigkeit im Fokus. Wenn sich CO2-Emissionen bei einzelnen Maßnahmen nicht vermeiden lassen, werden sie entsprechend kompensiert. Für die Mediaplanung ist Pilot Hamburg verantwortlich.Schritt für Schritt zu mehr Nachhaltigkeit.Der Kölner Energieanbieter verfolgt eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie, um Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden. Mit entsprechenden Angeboten und Services nimmt Yello seine Kund:innen auf diesem Weg mit. So bietet das Unternehmen beispielsweise seit 2020 ausschließlich Tarife mit Ökostrom an. "Wir haben uns bei Yello entschlossen Nachhaltigkeit ganzheitlich anzugehen. Deshalb haben wir das Thema strategisch in unserer Organisation verankert. Wir entwickeln unsere Nachhaltigkeitsstrategie kontinuierlich weiter, wobei Klima- und Umweltthemen eine zentrale Rolle spielen. Zudem haben wir im Führungsteam die Position eines Lead CSR/Nachhaltigkeit geschaffen", sagt Claudia Tillmann, Business Lead bei Yello. "Hier haben wir schon viel geschafft: Wir handeln ressourcenschonend, konsumieren bewusst und haben dabei die soziale und ökologische Seite im Blick. Wir vermeiden CO2-Emissionen in unserem Arbeitsalltag und kompensieren diese, wenn es noch nicht möglich ist diese zu vermeiden. Uns ist aber durchaus bewusst, dass noch Luft nach oben ist. Deshalb fangen wir bei uns selbst als Unternehmen an und möchten unsere Mitarbeiter:innen und Kund:innen auf dem Weg hin zu einem nachhaltigeren Leben mitnehmen, unterstützen und motivieren."Mehr Informationen zu Nachhaltigkeit bei Yello gibt's unter: https://www.yello.de/ueber-yello/nachhaltigkeitÜber Yello.Die Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Yello gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland und versorgt seine Kund:innen mit guter Energie. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf yello.de | youtube.com/yellostrom | facebook.com/yello.de | instagram.com/yello_de | tiktok.com/@yello_de | linkedin.com/company/yello-strom-gmbh.