Expereo, der Global Managed Services Provider, der sich auf weltweite Internetkonnektivität spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Adee Packer zum Chief Financial Officer und von Remy Lammertsma zum Corporate Development Officer bekannt. Diese beiden wichtigen Veränderungen im Führungsteam von Expereo werden die Wachstumsambitionen von Expereo, die Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen (Mergers Acquisitions, M&A) sowie eine starke finanzielle Performance unterstützen.

Mit diesen beiden Ernennungen startet Expereo in die nächste wichtige Phase seiner ehrgeizigen Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, die Position des Unternehmens als führende intelligente Internetplattform für digitale Unternehmen zu stärken.

Adee wird die globale Finanzabteilung von Expereo leiten, während Expereo weiter Marktanteile hinzugewinnt und sichere, intelligente, unternehmensgerechte, globale Konnektivität liefert. In seiner vorherigen Position war Adee als Group CFO und CTO bei Refresco tätig, dem weltgrößten unabhängigen Abfüller.

Gleichzeitig wurde Remy Lammertsma zum Corporate Development Officer ernannt, nachdem er über sieben Jahre lang als CFO bei Expereo tätig war. Remy wird Adee bei der Abwicklung der straffen Finanzoperationen unterstützen und für die Förderung von M&A-Aktivitäten zuständig sein, die in dieser nächsten Wachstumsphase des Unternehmens eine wichtige Säule für Wachstum und Marktführerschaft darstellen.

"Adee bringt umfassende Erfahrungen, fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten mit zu Expereo", so Irwin Fouwels, Chief Executive Officer bei Expereo. "Direkt oder indirekt nutzen mittlerweile 60 der Fortune-2000-Unternehmen Expereo für ihre Konnektivität in 190 Ländern. Wir erleben gerade eine aufregende Zeit in unserer Entwicklung und Evolution; wir wachsen schnell, indem wir Unternehmen auf ihrem Weg zur globalen Konnektivität der nächsten Generation über Menschen, Orte und Dinge unterstützen und wir freuen uns sehr, dass wir unser globales Führungsteam um einen kompetenten Finanzmanager erweitern können, der mit uns zusammen daran arbeitet, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele im nächsten Jahr und darüber hinaus zu erreichen."

Adee Packer, Chief Financial Officer bei Expereo, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr darauf, zu einem so erfahrenen und innovativen Team zu stoßen und zum weiteren globalen Wachstum von Expereo beitragen zu können. Expereo bringt umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Internetkonnektivität mit und ich blicke der Aufgabe mit Freude entgegen, Unternehmen dabei zu unterstützen, die modernen Geschäftsanforderungen zu erfüllen."

Remy Lammertsma, Corporate Development Officer bei Expereo, sagt abschließend: "Für Expereo bietet sich eine enorme Chance, als führender globaler Managed Services Provider im Bereich Internetkonnektivität zu wachsen, und eine effiziente Führung in den Bereichen Finanzen und M&A wird eine wichtige Säule unserer Strategie sein."

Über Expereo

Expereo ist ein weltweit führender Anbieter von verwalteten Netzwerklösungen, unter anderem Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Dank seiner großen globalen Reichweite ist Expereo der vertrauenswürdige Partner von 30 der Fortune-500-Unternehmen. Zudem unterstützt Expereo Unternehmens- und Regierungsstandorte in über 190 Ländern und unterstützt seine Kunden dabei, ihre Produktivität zu steigern und ihre Netzwerke und Cloud-Services mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert des Internets mit optimaler Netzwerkleistung zu versorgen.

Expereo wurde im Februar 2021 von Vitruvian Partners übernommen. Das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung von dem führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen Seven2 übernommen.

