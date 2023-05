EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: New Work SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

New Work SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



02.05.2023

Hiermit gibt die New Work SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2023

Ort: https://www.new-work.se/NWSE/Investor-Relations/Quartalsberichte/de/NEW_WORK_SE_Q1_2023_Bericht.pdf



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2023

Ort: https://www.new-work.se/NWSE/Investor-Relations/Quartalsberichte/en/NEW_WORK_SE_Q1_2023_Report.pdf





