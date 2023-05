Die Landesregierung hat das bestehende Programm "progres.nrw" um elf neue Förderungen erweitert. Nun gibt es auch Zuschüsse für Photovoltaik auf Freiflächen, Gewässern und Parkplätzen sowie an Fassaden. Auch die Umsetzung von Photovoltaik-Mieterstrom soll unterstützt werden.Für die Förderung von Photovoltaik, Windenergie und Geothermie in Nordrhein-Westfalen stehen Mittel in Höhe von 230 Millionen Euro für das laufende Jahr bereit. Dabei ist das bestehende Programm "progres.nrw" noch um elf Optionen erweitert worden. Bestehende Förderrichtlinien seien deutlich verbessert worden, so das zuständige ...

