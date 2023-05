Stonepeak, ein führendes alternatives Investmentunternehmen, das sich auf Infrastruktur- und Immobilienanlagen spezialisiert hat, gab heute die Rekapitalisierung von euNetworks, einem westeuropäischen Bandbreiten-Infrastrukturunternehmen, bekannt. Die Rekapitalisierung erfolgt durch einen Verkauf von euNetworks, der durch ein von Stonepeak verwaltetes Vehikel zusammen mit strategischen Investitionen von APG Asset Management (APG) und Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) durchgeführt wird.

euNetworks ist ein führender Anbieter von Rechenzentrums- und Cloud-Konnektivität, der sich auf die Bereitstellung skalierbarer, glasfaserbasierter Produkte und Lösungen für Kunden aus den Bereichen Großhandel, Finanzen, Inhalte, Medien, Rechenzentren und Unternehmen konzentriert. Das Unternehmen besitzt und betreibt 17 dichte glasfaserbasierte Stadtnetze, die mit Langstreckennetzen verbunden sind und 53 Städte in 17 Ländern abdecken. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt für die Anbindung von Rechenzentren in Europa und hat heute über 510 Rechenzentren direkt und weitere indirekt angeschlossen.

Stonepeak erwarb erstmals im Januar 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an euNetworks. Seitdem hat das Unternehmen die Anzahl der angeschlossenen Rechenzentren um über 60 erhöht, drei Übernahmen angekündigt und die Kapitalstruktur durch zusätzliche Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung optimiert. Operativ hat das Unternehmen seine Organisation weiter vergrößert und seine Mitarbeiterzahl um mehr als 20 erhöht, um sein Wachstum zu unterstützen, während es mehrere strategische Initiativen umgesetzt hat, um seine Führungsposition im Bereich der Nachhaltigkeit zu festigen.

Cyrus Gentry, Managing Director und Head of Communications Europe bei Stonepeak, sagte: "Seit unserer Erstinvestition in euNetworks im Jahr 2018 hat das Unternehmen seine Strategie weiterentwickelt und beschleunigt und ist zu einem Marktführer für Bandbreiteninfrastruktur in Europa geworden. Wir sind unglaublich stolz auf die Fortschritte, die das Unternehmen bis heute gemacht hat. APG und IMCO teilen unsere Begeisterung für die Zukunft von euNetworks und wir freuen uns gemeinsam auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, während es in den kommenden Jahren weiter wächst und Stonepeak seine Präsenz in Europa weiter ausbaut."

Paula Cogan, Chief Executive von euNetworks, sagte: "Mit dieser Transaktion werden wir unsere Position stärken, während wir daran arbeiten, unsere Netzwerklösungen und Angebote für unsere Kunden, die im Zentrum des technologischen Wandels stehen, auszubauen. Mit der Unterstützung von Stonepeak, APG und IMCO werden wir uns weiterhin auf den Aufbau und die Verdichtung unserer Netze in wichtigen europäischen Städten und in der gesamten Region konzentrieren und mehr Rechenzentren und wichtige Standorte mit Glasfaser verbinden. Ich freue mich auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen, und bin stolz darauf, das euNetworks-Team weiterzuführen."

Arjan Reinders, Head of Infrastructure Europe bei APG, sagte: "Wir sind beeindruckt vom Fokus von euNetworks auf nachhaltiges Wachstum und die Bereitstellung überzeugender Konnektivitätslösungen für seine Kunden. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft im Namen unseres Rentenfonds-Kunden ABP einzugehen, und möchten das euNetworks-Team bei der weiteren Entwicklung und Förderung seiner strategischen Vision unterstützen."

Matthew Mendes, Managing Director und Head of Infrastructure von IMCO, sagte: "Seit unserer Erstinvestition in euNetworks im Jahr 2018 sind wir stolz darauf, gemeinsam mit unseren Mitgesellschaftern das Wachstum des Unternehmens und die Fortschritte im Bereich ESG voranzutreiben. euNetworks repräsentiert die Art von digitaler Infrastrukturplattform, in die IMCO weltweit investieren möchte eine differenzierte Strategie, ein missionskritisches Netzwerk und ein bevorzugter Partner für die Branche. Wir haben Vertrauen in das hochkarätige Managementteam von euNetworks und freuen uns, in diesem Stadium der Unternehmensentwicklung Teil der Zukunft von euNetworks zu sein."

Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2023 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer Abschlussbedingungen.

J.P. Morgan fungiert als alleiniger Finanzberater von euNetworks. Simpson Thacher Bartlett LLP fungierte als Rechtsberater für Stonepeak. UBS und Baker McKenzie fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für APG. Gowling WLG fungierte als Rechtsberater für IMCO.

Über Stonepeak

Stonepeak ist ein führendes alternatives Investmentunternehmen, das sich auf Infrastruktur- und Immobilienanlagen spezialisiert hat und ein Vermögen von rund 55,7 Milliarden US-Dollar verwaltet. Durch seine Investitionen in defensive Hard-Asset-Unternehmen auf der ganzen Welt will Stonepeak Werte für seine Investoren und Portfoliounternehmen schaffen und einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaften haben, in denen es tätig ist. Stonepeak sponsert Investmentvehikel, die sich auf Private Equity und Kredite konzentrieren. Das Unternehmen stellt Kapital, operative Unterstützung und engagierte Partnerschaften zur Verfügung, um Investitionen in den Zielsektoren Kommunikation, Energie und Energiewende, Transport und Logistik sowie soziale Infrastruktur nachhaltig zu steigern. Stonepeak hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Büros in Hongkong, Houston, London, Singapur und Sydney. Weitere Informationen finden Sie unter www.stonepeak.com.

Über euNetworks

euNetworks ist ein Bandbreiteninfrastrukturunternehmen, das 17 glasfaserbasierte Stadtnetze besitzt und betreibt, die mit einem hochleistungsfähigen Intercity-Backbone verbunden sind und 53 Städte in 17 Ländern abdecken. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Anbindung von Rechenzentren und hat heute mehr als 510 direkte Verbindungen. euNetworks ist auch ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet direkte Verbindungen zu allen wichtigen Cloud-Plattformen sowie Zugang zu weiteren Plattformen. Das Unternehmen bietet ein zielgerichtetes Portfolio von Metropol- und Langstreckendiensten, einschließlich Dark Fibre, Wellenlängen und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Inhalts-, Medien-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren von dem einzigartigen Bestand an glasfaser- und leitungsbasierten Anlagen von euNetworks, die auf ihre hohen Bandbreitenanforderungen zugeschnitten sind.

Über APG Asset Management

Als größter Rentenanbieter in den Niederlanden kümmert sich APG um die Renten von 4,8 Millionen Personen. APG bietet Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung, Rentenverwaltung, Rentenkommunikation und Arbeitgeberservices. Wir arbeiten für Rentenfonds und Arbeitgeber in den Bereichen Bildung, Regierung, Bau, Reinigung, Wohnungsbaugesellschaften, Organisationen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse, Fachärzte und Architekten. APG verwaltet rund 522 Milliarden Euro (Februar 2023) an Vorsorgegeldern. Mit rund 3.000 Mitarbeitern arbeiten wir von Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York, Hongkong, Shanghai und Peking aus. Besuchen Sie unsere Website: www.apg-am.nl.

Über IMCO

Die Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) verwaltet im Auftrag unserer Kunden ein Vermögen von 73,3 Milliarden Dollar. IMCO ist ausschließlich darauf ausgerichtet, bessere Anlageergebnisse für den öffentlichen Sektor in Ontario zu erzielen, und arbeitet im Rahmen einer unabhängigen, gemeinnützigen und kostendeckenden Struktur. Wir bieten führende Anlageverwaltungsdienste an, darunter Beratung beim Portfolioaufbau, besseren Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen und hochentwickelte Risikomanagementfähigkeiten. Als einer der größten institutionellen Anleger Kanadas investieren wir weltweit und führen große Transaktionen effizient durch. Dank unserer Größe haben unsere Kunden Zugang zu einem gut diversifizierten globalen Portfolio, das auch gefragte private und alternative Anlageklassen umfasst. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @imcoinvest.

