Das Dashboard bietet eine effiziente Möglichkeit zur Erfassung von Klimadaten, zum Vergleich mit Benchmarks, zur Erstellung aufschlussreicher Berichte für den Vorstand und zur Vorbereitung auf Offenlegungspflichten

Diligent, der weltweit führende Anbieter von SaaS-Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko, Compliance, Prüfung und ESG, hat heute die Einführung von Board Reporting for ESG bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um ein neuartiges Vorstands-Dashboard, das Leistungsdaten mit Marktinformationen kombiniert, um einen umfassenden Überblick über die Umwelt-, Sozial- und Governance-Position (ESG) eines Unternehmens zu geben. Board Reporting for ESG basiert auf der einzigen Plattform, die Tools zur Unterstützung einer Organisation auf ihrem gesamten GRC-Weg bietet und kann auf die Erfassung der Klima- und anderer ESG-Daten einer Organisation zugeschnitten werden. So können sich Nachhaltigkeitsexperten auf die Daten konzentrieren, auf die es ankommt, und die Berichterstattung in einem leicht verständlichen Format für die Geschäftsleitung und die Direktoren des Unternehmens bereitstellen.

"Das Sammeln und Organisieren einer überwältigenden Menge an Klimadaten ist eine Herausforderung, und dem Vorstand eine klare und überzeugende Aussage zu präsentieren, ist noch schwieriger", sagt Amanda Carty, Managing Director of ESG Data Intelligence bei Diligent. "Board Reporting for ESG nimmt das Rätselraten aus der Klimaberichterstattung heraus, indem es die Anwender mit den richtigen Informationen ausstattet und es den Führungskräften und Vorstandsmitgliedern ermöglicht, das gesamte Bild zu sehen, so dass sie weniger Zeit damit verbringen, komplexe Informationen zu entschlüsseln und sich mehr auf die richtigen Erkenntnisse und Daten konzentrieren, um das Unternehmen voranzubringen."

Board Reporting for ESG ist sowohl für Funktionsleiter als auch für Vorstandsmitglieder von Vorteil, da es die Datenerfassung effizienter macht, so dass Nachhaltigkeitsexperten der Geschäftsleitung und letztlich dem Vorstand mehr Klarheit verschaffen können als je zuvor. Funktionsleiter können die Vorlagen an die individuellen Bedürfnisse ihrer Organisation anpassen oder die Standard-Berichtsvorlagen verwenden, um die ESG-Leistungsdaten einzugeben, die für Unternehmensleiter am wichtigsten sind.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Für den Vorstand aufbereitete Berichts-Dashboards, die einen Einblick in die Beziehung zwischen der Unternehmensleistung und der Wahrnehmung der Stakeholder in Bezug auf Nachhaltigkeit und ESG geben.

Fortschritte bei der Erreichung von Emissionszielen, Angaben zu Benchmarks und Scope-1-, -2- und -3-Emissionen von Diligent ESG, der umfassendsten ESG-Lösung auf dem Markt.

ESG-Bewertungen von Clarity AI und S&P Global, die mit dem Branchendurchschnitt verglichen werden und Aufschluss darüber geben, wie ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Wettbewerbern abschneidet.

Best Practices und Schulungsmaterialien für die Präsentation vor dem Vorstand, einschließlich Zugang zu den branchenführenden Zertifizierungen für Climate Leadership und ESG Leadership von Diligent.

"Die SEC drängt die Vorstände zu einer qualitativ hochwertigen Aufsicht mit fundierten Kenntnissen, und man kann nicht nur ein Generalist sein, sondern muss sich selbst weiterbilden, und genau dabei kann Diligent den Vorständen helfen", sagte Catherine Lego, Vorstandsmitglied bei Cirrus Logic und Guidewire Software.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Diligent Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, die Berichterstattung auf Vorstandsebene zu ESG und in Ihrem gesamten Unternehmen zu optimieren, besuchen Sie die Diligents Board Reporting Toolkit.

