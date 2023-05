Straubing (ots) -



Die Energiewende "Made in Germany" sollte ein Exportschlager werden, längst jedoch ist sie zum abschreckenden Beispiel dafür geworden, wie man es nicht machen sollte: Die Strompreise sind so hoch wie fast nirgendwo, der Ausbau der Erneuerbaren kommt nur schleppend voran, es werden Unsummen an Subventionen verbrannt und im Regierungsapparat haben sich Öko-Amigos breitgemacht, die sich gegenseitig die Jobs zuschieben, und die mit der Wärmewende gerade die Bevölkerung gegen den Klimaschutz aufbringen. Vor diesen Hintergrund globale Ziele zu fordern, ist schon fast Satire. Dennoch ist der Petersberger Klimadialog eine gute Sache: Es ist kein Fehler, miteinander zu reden und bestenfalls auch etwas von anderen zu lernen.



