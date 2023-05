DJ DAX von Gewinnmitnahmen vor Notenbanksitzungen belastet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX nimmt am Dienstagnachmittag Fahrt nach unten auf. Der deutsche Leitindex verliert 1,1 Prozent auf 15.748 Punkte - nach einem Jahreshoch bei 16.012 Zählern am Vormittag. Ein Händler verweist darauf, dass der DAX das Allzeithoch bis auf knapp 2 Prozent erreicht hat, der S&P-500 den Widerstand bei 4.200 bis 4.230 angelaufen und der Euro-Stoxx-50 ebenfalls eine wichtige Hürde getestet hat. "So kurz vor den Notenbanksitzungen und mit der Wirtschaftsflaute voraus war es absehbar, dass das mit dem Überwinden der Widerstände erst einmal nichts wird", so der Marktteilnehmer. Mit der inversen Zinsstruktur lauere am Horizont die Rezession.

May 02, 2023

