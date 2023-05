Vaduz (ots) -



An der Landtagssitzung vom 1. März 2023 wurde die Interpellation vom 30. Januar 2023 der Abgeordneten Herbert Elkuch und Thomas Rehak zur Energieversorgung der liechtensteinischen Bevölkerung und Wirtschaft durch die LKW und Liechtenstein Wärme an die Regierung überwiesen. Im Rahmen der Interpellation wurde die Regierung eingeladen, insgesamt 44 Fragen zu diversen Aspekten der Geschäftstätigkeit der beiden Energieversorgungsunternehmen zu beantworten.



Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 2. Mai 2023, die Beantwortung der Interpellation zu Handen des Landtages verabschiedet. Der Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und die gedrosselten Gaslieferungen aus Russland haben zu aussergewöhnlichen Preisentwicklungen des europäischen Gas- und Strommarkts im Jahr 2022 geführt, deren Folgen auch in Liechtenstein stark zu spüren sind. Ebenfalls wurden europaweit Massnahmen zur Stärkung der Versorgungssicherheit getroffen. In der Beantwortung der Fragen stellt die Regierung insbesondere die Energiebeschaffungsstrategien der Liechtensteinischen Kraftwerken (LKW) und Liechtenstein Wärme (Liechtensteinische Gasversorgung, LGV) in diesem aussergewöhnlichen Marktumfeld dar und zeigt die finanziellen Folgen auf. Weiters geht die Regierung auf die Entwicklung der Endkundenpreise ein. Die Fragen wurden durch die Regierung in Abstimmung mit den LKW und Liechtenstein Wärme beantwortet.



