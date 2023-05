FED, EZB und Quartalszahlen im Fokus: Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Bitcoin, EUR & Aktien wie Apple, Meta & Co.

Anzeige / Werbung

Die neue Handelswoche begann an der Wall Street bereits am Montag und zeigte, dass der Ausbruch zum Aprilende noch einmal einem Test unterzogen werden musste. Dort sahen wir im Dow Jones ein Monatshoch und im Nasdaq sogar ein Jahreshoch.

Genau diesen Schwung nahm der DAX erst einmal zu seinem Wochenstart heute (am 1. Mai war ein Feiertag) auf und vollzog den Sprung an die 16.000er-Marke. Nur ein psychologischer Test dieser Marke?

Genau dies besprachen wir in diesem Video ausführlich und blickten nach dem GAP-close am Morgen auf die Korrekturpotenziale auf der Unterseite. Hier könnte die Abfolge von einem Konsolidierungstag gefolgt von einem neuem Jahreshoch nun gebrochen und damit im Vorfeld der wichtigen Notenbankentscheidungen dieser Woche auch tiefere Kurse Einzug halten.

Ein Zeichen für den Rückgang der Risikobereitschaft lässt sich im Bitcoin ablesen. Dort ist die 30.000 weiterhin der starke Widerstand im Chartbild. Apropos Notenbanken - mit der EZB und der FED werden in dieser Woche neue Impulse für den Euro-Dollar erwartet. Während das Währungspaar an der 1.10 auf diesen Impuls wartet, sind die Aktien-Händler:innen gespannt auf die weiteren Aussagen zur jeweiligen Zinspolitik. Ist der Zinsanhebungszyklus in den USA bereits beendet?

Wir analysieren mit dem NanoTrader die Charttechnik vom DAX in verschiedenen Zeitebenen und haben dabei die Futures und entsprechende Daten aus dem Volume Profile im Blick. Sehr einfach lassen sich mit dem NanoTrader entsprechende Chartmarken definieren, die bei den genannten Indizes für Handelsentscheidungen herangezogen werden können.

Testen Sie den Futures oder CFD-Forex Handel kostenfrei.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein und hielten uns zunächst an die volatilen Werte der Vorwochen.

Eine Lucid Motors war der Gewinner der Woche, in der Vorwoche noch ein Verlierer, eine Enphase Energy der Verlierer und in der Vorwoche noch der Gewinner - verkehrte Welt? Nur bei Verfehlungen der Quartalszahlen muss man sagen, denn die Börse toleriert dies momentan schwer.

Wesentlich besser schaut es bei JPMorgan Chase aus. Nach der Übernahme der "Reste" der First Republic Bank steigt das Geldhaus weiter in der Hierarchie des verwalteten Vermögens von Einlagen auf. Das Risiko kann über den Einlagenschutz gut abgefedert werden, sodass bereits in diesem Jahr Erträge für das laufende Geschäft erwartet werden.

Bei den Technologieaktien wie Microsoft oder Meta ist das Interesse weiter hoch. Immerhin konnten die Zahlen überzeugen, die wir im Fall von Meta Platforms noch einmal ausführlich auswerten. Bei Microsoft wird auch über die Idee spekuliert, dass wie bei Apple bereits seit letztem Jahr erfolgreich praktiziert, eigene Chips hergestellt werden könnten. Im Chipsektor selbst wird es heute Abend mit AMD Quartalszahlen geben - wir blicken auf den Sektor und die jeweiligen Chartbilder.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!