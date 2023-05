Sika erwirbt MBCC Geschäft mit Umsatz von CHF 2.1 Milliarden in 2022

Jährliche Synergien von CHF 160 - 180 Millionen bis 2026 erwartet

Gut vorbereiteter Integrationsprozess beginnt sofort

Gemeinsame Innovationskraft von Sika und MBCC wird Transformation der gesamten Bauindustrie in Richtung Nachhaltigkeit beschleunigen

Sika erwartet Umsatz von über CHF 12 Milliarden in 2023



Sika hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und die Übernahme der MBCC Group abgeschlossen. Mit dieser komplementären Transaktion stärkt Sika die Präsenz in allen Regionen, erweitert das Produkt- und Dienstleistungsangebot in allen Phasen von Lebenszyklen im Bauwesen und treibt die Transformation der Bauindustrie in Richtung Nachhaltigkeit noch schneller voran.

Die MBCC Group mit Hauptsitz in Mannheim gehörte bislang den Lone Star Funds und ist im Bereich der Bausysteme und Zusatzmittel tätig. Um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, hat Sika das Zusatzmittelgeschäft der MBCC Group in Grossbritannien, den USA, Kanada, Europa, Australien und Neuseeland an die internationale Beteiligungsfirma Cinven veräussert. Das nun von Sika übernommene Geschäft der MBCC Group mit 6'200 Mitarbeitenden in mehr als 60 Ländern und 95 Produktionsstätten erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von CHF 2.1 Milliarden.

Thomas Hasler, CEO: "Heute ist ein historischer Tag für Sika. Wir freuen uns, die Mitarbeitenden von MBCC in der Sika-Familie willkommen zu heissen. Dank unserer grossen Erfahrung in der Integration von Unternehmen werden wir Sika und MBCC erfolgreich zusammenführen. Ich freue mich darauf, künftig mit vereinten Kräften unsere Wachstumsgeschichte fortzuschreiben und einen neuen Massstab in der Bauchemie-Industrie zu setzen. Gemeinsam werden wir Spitzenleistung für unsere Kunden abliefern und innovative, nachhaltige Produkte und Lösungen entwickeln."



Nach dem erfolgreichen Abschluss wird das nachhaltige Produktportfolio von Sika mit den innovativen Technologien von MBCC weiter ausgebaut. Sika wird damit ein umfassendes Angebot an Lösungen anbieten, um die nachhaltige Transformation der Bauindustrie zu ermöglichen und Kunden dabei zu helfen, ihren CO 2 -Fussabdruck zu reduzieren.



Mit der Übernahme stärkt Sika ihre Wachstumsplattform weiter: MBCC ergänzt und erweitert Sikas Angebot in vier von fünf Kerntechnologien und sieben von acht Zielmärkten. Kunden werden von einem breiteren und effizienteren Vertriebsnetz in allen Kernmärkten profitieren. Sika erwartet bis 2026 jährliche Synergien in Höhe von CHF 160 - 180 Millionen. Für 2023 wird ein Umsatz von über CHF 12 Milliarden erwartet.

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Die mehr als 27'500 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.49 Milliarden.

