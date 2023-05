Gestoppte bzw. gedrehte Serien: CA Immo -2,85% auf 25,55, davor 6 Tage im Plus (5,84% Zuwachs von 24,85 auf 26,3), ATX -2,24% auf 3185,77, davor 3 Tage im Plus (0,74% Zuwachs von 3234,72 auf 3258,65), ATX Prime -1,99% auf 1610,57, davor 3 Tage im Plus (0,62% Zuwachs von 1633,05 auf 1643,24), ATX TR -1,81% auf 6816,51, davor 3 Tage im Plus (0,74% Zuwachs von 6890,93 auf 6941,92), voestalpine -1,47% auf 30,92, davor 3 Tage im Plus (2,28% Zuwachs von 30,68 auf 31,38), AMS -8,13% auf 5,79, davor 3 Tage im Plus (6,78% Zuwachs von 5,9 auf 6,3), SBO -4,04% auf 54,7, davor 3 Tage im Plus (1,97% Zuwachs von 55,9 auf 57), Fabasoft -0,61% auf 16,25, davor 3 Tage im Minus (-2,4% Verlust von 16,65 auf 16,25). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Addiko Bank 13,05 (MA100: 13,13, xD, ...

