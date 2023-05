Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Apple, Chegg, Amazon, AMD und First Republic Bank)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

NVIDIA First Republic Bank C3.ai SoFi JPMorgan Advanced Micro Devices Apple Tesla Amazon Chegg

First Republic wurde die dritte Bank, die im Jahr 2023 zusammenbrach, nachdem die Aufsichtsbehörden die Kontrolle über die Bank ergriffen und ihre Vermögenswerte an den größten Akteur in den USA, JPMorgan, verkauft hatten. Die First Republic, die vor der Übernahme abstürzte, hat es nicht geschafft, die Krise zu überstehen, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März ausgelöst wurde, was zu einem Ansturm von Abflüssen aus der Regionalbank führte, die in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 mehr als 100 Milliarden Dollar aus der Bank spülten. Es wird erwartet, dass die Inhaber von Aktien und Schuldtiteln infolge des zweitgrößten Zusammenbruchs in der Geschichte des US-Bankenwesens leer ausgehen werden, was die Besorgnis über den gesamten Sektor neu entfacht hat.

JPMorgan ist im Minus, nachdem das Unternehmen zugestimmt hat, den größten Teil der Aktiva von First Republic von den Aufsichtsbehörden zu kaufen und dafür rund 10,6 Mrd. USD an die Federal Deposit Insurance Scheme zu zahlen. Die FDIC zahlt nach wie vor rund 13 Mrd. USD für versicherte Einlagen aus. JPMorgan hat sich mit der FDIC auf eine Verlustbeteiligung an den gekauften Krediten geeinigt, übernimmt aber weder die Unternehmensschulden noch die Vorzugsaktien und hat sich auch eine neue Finanzierung gesichert. Durch die Übernahme wird die Bilanz von JPMorgan um rund 173 Mrd. USD an Krediten, 30 Mrd. USD an Wertpapieren und 92 Mrd. USD an Einlagen erweitert. Außerdem werden 84 First Republic-Filialen als JPMorgan Chase-Filialen wiedereröffnet. Dieser Teil der Krise ist vorbei", sagte JPMorgan-CEO Jamie Dimon. Jetzt sollten wir alle erst einmal tief durchatmen". Die 30 Milliarden Dollar an Einlagen, die im März von einer Gruppe von Banken unter der Führung von JPMorgan in First Republic eingezahlt wurden, werden zurückgezahlt.

Amazon Aktien fallen ebenfalls und haben seit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse in der vergangenen Woche fast 8 % an Wert verloren. Grund dafür ist die starke Abschwächung der Nachfrage nach seiner Cloud-Computing-Sparte Amazon Web Services, die die Gewinne des E-Commerce-Riesen antreibt. Finanzchef Brian Oldavsky warnte, dass sich das Wachstum von AWS im laufenden Quartal noch weiter verlangsamen würde, nachdem es im ersten Quartal 16 % betrug und damit das langsamste Tempo seit Beginn der Ausgliederung der Sparte im Jahr 2015 verzeichnet wurde. Die Unternehmen sind im aktuellen Klima strenger mit ihren Ausgaben, aber die Befürchtungen über das Engagement bei Tech-Unternehmen und anderen Start-ups wachsen, wenn man bedenkt, dass der Rivale Microsoft im gleichen Zeitraum ein Wachstum von rund 27 % verzeichnete.

NVIDIA fällt, nachdem die Aktie in der gestrigen Handelssession den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht hat. Der wertvollste Chiphersteller setzt seine Erholung aufgrund der Hoffnungen auf künstliche Intelligenz fort. Das Unternehmen teilte kürzlich mit, dass seine DGX H100-Systeme weltweit ausgeliefert werden und eine Reihe von auf künstlicher Intelligenz basierenden Erkenntnissen für eine Reihe von Branchen freisetzen. Dennoch hat sich der Wert der NVIDIA-Aktie bis 2023 mehr als verdoppelt, und das Unternehmen wird jetzt mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59,8 gehandelt, mehr als das Doppelte des Branchendurchschnitts von 27,0!

Tesla hat gestern in zahlreichen Ländern, darunter die USA, Kanada, China und Japan, eine leichte Preiserhöhung eingeführt, obwohl die Preise für seine meistverkauften Modelle nach mehreren Preissenkungen, die Befürchtungen hinsichtlich der Nachfrage und Rentabilität geschürt haben, heute niedriger sind als zu Beginn des Jahres. Der Vorstandsvorsitzende Elon Musk twitterte gestern, dass die strengeren Kreditbedingungen, die durch die Fragilität des Bankensektors entstanden sind, die Nachfrage beeinträchtigen. Es wird für die Menschen in den USA immer schwieriger, einen Autokredit zu bekommen, selbst wenn ihre Bonität gut ist. Es ist verständlich, dass die Banken nur zögerlich Kredite vergeben, wenn sie selbst versuchen, einen Konkurs zu vermeiden!

Die Chiphersteller werden in dieser Woche im Hinblick auf die im Laufe des Tages zu veröffentlichenden Ergebnisse von AMD weiterhin im Rampenlicht stehen, wobei die Halbleiteraktie heute Morgen etwas niedriger gehandelt wird. Die Wall Street geht davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 % auf 5,3 Mrd. USD sinken wird. Dies ist der erste Rückgang seit fast vier Jahren, da sich die Nachfrage nach Chips für Rechenzentren verlangsamt und die Nachfrage aus dem Spielesektor und von Drittanbietern sinkt. In Verbindung mit höheren Kosten, die die Margen sinken lassen, wird erwartet, dass das Unternehmen im dritten Quartal in Folge einen geringeren Gewinn pro Aktie ausweisen wird, der voraussichtlich um fast 50 % auf 0,57 US-Dollar sinken wird. Die Märkte gehen davon aus, dass die Bedingungen im laufenden Quartal schwierig bleiben werden, hoffen aber immer noch auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2023, was den Ausblick belastet.

Apple wird als letzter der großen Technologiekonzerne in dieser Berichtssaison seine Ergebnisse am Donnerstag veröffentlichen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen das zweite Quartal in Folge mit niedrigeren Umsätzen und Gewinnen melden wird, da die Nachfrage nach iPhones und anderer Hardware weiterhin auf dem Prüfstand steht. Derzeit besteht die Hoffnung, dass die Talsohle durchschritten ist und sich die Lage im laufenden Quartal erholt, was die Apple-Aktie auf den höchsten Stand seit acht Monaten steigen ließ - auch wenn sie auf einigen Widerstand stößt.

Die Aktie des Online-Bildungsanbieters Chegg ist heute um 42 % gefallen und wird auf dem niedrigsten Stand seit sechs Jahren eröffnen, nachdem sie zu einem der ersten großen Opfer der Bedrohung durch Chatbots mit künstlicher Intelligenz wie ChatGPT geworden ist. Das Unternehmen sagte, dass es in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 keine spürbaren Auswirkungen von ChatGPT sah, aber im März einen "signifikanten Anstieg des studentischen Interesses an ChatGPT" feststellte, und sagte, dass es nun glaubt, dass dies "Auswirkungen auf unsere Wachstumsrate bei Neukunden hat". Dies, zusammen mit einem schwachen Ausblick, der die Märkte nicht beeindruckte, hat einen Ausverkauf ausgelöst. Morgan Stanley sagte, dass die Ergebnisse "vollständig von der Bedrohung und den Auswirkungen der generativen KI überschattet wurden", was den Broker dazu veranlasste, seine Erwartungen an Chegg deutlich zu senken. Jefferies äußerte die Befürchtung, dass ChatGPT "eine virale Sensation auf dem Campus auslösen könnte, was die Abwanderung in den kommenden Quartalen erhöhen könnte". Piper Sandler sagte, die Situation bedeute, dass Chegg "signifikante Änderungen in einem sich schnell verändernden Umfeld" vornehmen müsse, obwohl sie das Management dafür lobten, dass es die Veränderungen in der Branche erkannt habe.

