Das Batterieladegerät XV3300 ist ein bordeigenes 3-in-1-Ladesystem mit hervorragender Leistung und Funktionalität, das sich für mobile Maschinen im Gelände eignet

Delta-Q Technologies (Delta-Q), ein führender Anbieter von Batterieladelösungen für Elektrofahrzeuge und Industrieanlagen, hat bekannt gegeben, dass sein innovatives Mid-Power-Ladegerät, das XV3300, jetzt in Serienproduktion geht. Mit seinem einzigartigen 3-in-1-Design integriert dieses hocheffiziente Ladesystem ein 3,3-kW-Batterieladegerät, einen 500-W-DC-DC-Wandler zur Versorgung der Nebenverbraucher des Fahrzeugs und eine Schnittstelle für eine EV-Ladestation. Diese wichtigen Funktionen sind zusammen in einem robusten IP67-Gehäuse untergebracht und bieten OEMs ein attraktives Paket zur Vereinfachung der Elektrifizierung ihrer Offroad-Anwendungen.

"Kein anderes 3,3-kW-Ladegerät auf dem Markt verfügt außerdem über einen DC/DC-Wandler für zusätzliche DC-Lasten und eine EVSE-Ladeschnittstelle in einer so kompakten Größe", sagte Mourad Chergui, Senior Product Manager bei Delta-Q. "Da wir die Produktion in vollem Umfang starten, können wir damit beginnen, die erhebliche Nachfrage zu bedienen, die wir erhalten haben, seit wir die frühen Stufen der Entwicklung zum ersten Mal bekannt gaben."

Die 3,3-kW-Ladelösung ist in DC-Modellen für 120, 65 und 58,8 Volt erhältlich und skalierbar, sodass OEMs bis zu drei Ladegeräte für Leistungsstufen von bis zu 10 kW stapeln können. Der XV3300 verwendet komplexe Algorithmen, um Batterien mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen und Spannungen präzise aufzuladen, so dass die Batterielebensdauer maximiert und die Ladezeit optimiert wird.

Zu den Hauptmerkmalen und Vorteilen des Ladegeräts XV3300 gehören:

Hohe Zuverlässigkeit : Das Batterieladegerät XV3300 ist kompakt, robust und IP67-zertifiziert. Es wurde auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit in Automobilqualität geprüft. Sein vollständig abgedichtetes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt das Ladegerät vor Staub, Flüssigkeiten und den Folgen des Eintauchens in bis zu einen Meter Wassertiefe.

: Das Batterieladegerät XV3300 ist kompakt, robust und IP67-zertifiziert. Es wurde auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit in Automobilqualität geprüft. Sein vollständig abgedichtetes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt das Ladegerät vor Staub, Flüssigkeiten und den Folgen des Eintauchens in bis zu einen Meter Wassertiefe. Verbesserter Schutz : Das XV3300 ist ein Niederspannungsladegerät, das Batterien aller chemischen Typen und Nennspannungen zwischen 48 V und 120 V optimal lädt. Es ist außerdem gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur geschützt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

: Das XV3300 ist ein Niederspannungsladegerät, das Batterien aller chemischen Typen und Nennspannungen zwischen 48 V und 120 V optimal lädt. Es ist außerdem gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur geschützt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Flexible Leistungsoptionen : Der XV3300 ist skalierbar und kann parallel geschaltet werden, um zwischen 3,3 kW und 10 kW Leistung für eine optional schnellere Aufladung bereitzustellen. Das Ladegerät ist auch als On-Board- und Off-Board-Ladegerät erhältlich, um OEMs zusätzliche Flexibilität zu bieten.

: Der XV3300 ist skalierbar und kann parallel geschaltet werden, um zwischen 3,3 kW und 10 kW Leistung für eine optional schnellere Aufladung bereitzustellen. Das Ladegerät ist auch als On-Board- und Off-Board-Ladegerät erhältlich, um OEMs zusätzliche Flexibilität zu bieten. Integrierter DC-DC-Wandler : Er liefert Hilfsenergie zum Betrieb von Fahrzeugzubehör wie etwa Klimaanlagen, Steuerungen, Lichter, Blinker, Navigations- und Kommunikationsgeräte. Außerdem macht er externe DC/DC-Wandler überflüssig, wodurch OEMs und Gerätebetreiber Platz und Kosten sparen.

: Er liefert Hilfsenergie zum Betrieb von Fahrzeugzubehör wie etwa Klimaanlagen, Steuerungen, Lichter, Blinker, Navigations- und Kommunikationsgeräte. Außerdem macht er externe DC/DC-Wandler überflüssig, wodurch OEMs und Gerätebetreiber Platz und Kosten sparen. EV-Ladestation-Schnittstelle: Der XV3300 entspricht SAE J1772 (Level 1 und 2) und IEC 61851 (Modus 2 und 3) zum Aufladen an normalen EVSE-AC-Ladestationen in Nordamerika und Europa. Dieses Feature bietet Endbenutzern mehr Ladeoptionen und eine größere Fahrzeugflexibilität.

Um sich für Neuigkeiten zum Batterieladegerät XV3300 oder für bestimmte Details wie Produktspezifikationen zu registrieren, besuchen Sie bitte https://connect.delta-q.com/xv3300.

Über Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies bringt die Ladetechnik der Zukunft und treibt den weltweiten Übergang zu elektrischer Energie voran. Wir entwickeln, testen und fertigen gemeinsam robuste Batterieladegeräte, die die Leistung der Elektrofahrzeuge und Industriemaschinen unserer Kunden verbessern. Als Lieferant der Wahl für Tier-1-OEMs leiten unser Kundendienst und unser technisches Know-how unsere Kunden durch den Elektrifizierungsprozess für eine nachhaltige Welt.

Delta-Q ist ein Unternehmen der ZAPI GROUP und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Team und der Vertrieb erstrecken sich über fünf Kontinente für Dienstleistungsbranchen wie elektrische Golfwagen, Hubwagen, Hubarbeitsbühnen, E-Mobilität, Bodenpflegemaschinen, Nutz-/Freizeitfahrzeuge und neue Märkte wie Bau- und Outdoor-Elektrogeräte. Bitte besuchen Sie www.delta-q.com oder folgen Sie den Unternehmens-Updates auf LinkedIn, um weitere Informationen zu erhalten.

