Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) hat heute die Einführung von Custom Indexing für registrierte Anlageberater (Registered Investment Advisors, RIAs) bekannt gegeben. Es handelt sich um eine neue Lösung für Direktindexierung, die RIAs die Personalisierung von Kundenportfolios ermöglicht.

Mit Custom Indexing können RIAs individuelle Portfolios für ihre Kunden erstellen, die direkt die zugrundeliegenden Wertpapiere eines Indexes halten, anstatt einen traditionellen Indexfonds zu kaufen. Dieses Konzept bietet mehrere Vorteile, darunter die Möglichkeit, Portfolios an bestimmte Anlageziele anzupassen sowie bestimmte Aktien auf der Grundlage von ESG-Präferenzen und anderen Faktoren aufzunehmen bzw. auszuschließen. Im Gegensatz zu traditionellen ETF-Investitionen gibt es bei Custom Indexing keine Kostenquote und niedrige Mindestbeträge, sodass RIAs die Investitionen an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen und personalisieren können.

"Das umfassende Dienstleistungsangebot von IBKR für Berater sieht keine Verwahrungsgebühren oder Mindestbeträge vor, bietet fortschrittliche Handelsplattformen sowie globalen Marktzugang und verzichtet auf ein eigenes Beraterteam, das mit den Beratern konkurriert. Damit werden wir zur idealen Depotbank für RIAs jeder Größe", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Custom Indexing erweitert dieses Paket und bietet Beratern die Möglichkeit, maßgeschneiderte, auf die spezifischen Anlageziele ihrer Kunden abgestimmte Portfolios zu erstellen."

RIAs, die Custom Indexing über Interactive Brokers nutzen, erhalten Zugang zu einer breiten Palette von Indexoptionen, einschließlich beliebter Indizes und ETFs wie z. B. S&P 500 und NASDAQ 100. Die Broker können ihre Portfolios fein abstimmen, indem sie die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere innerhalb des Indexes anpassen.

Custom Indexing durch Interactive Brokers bietet RIAs vielfältige Möglichkeiten:

Erstellen und Anpassen von direkten Indexmodellen auf Grundlage einer kuratierten Liste von ETFs

Änderung der Zielgewichtung oder Verwendung individueller Regeln, die benutzerdefinierte und ESG-bezogene Ausschlusslisten unterstützen

Über- oder Untergewichtung von Aktien anhand zahlreicher Finanzkennzahlen

Zusätzlich zum Custom Indexing bietet Interactive Brokers eine Reihe von Tools und Ressourcen, die RIAs bei der Verwaltung ihrer Geschäfte unterstützen, darunter Portfolioanalysen, Performance-Reporting und eine robuste Handelsplattform. Die IBKR RIA-Plattform bietet unter anderem folgende Funktionen:

Verzicht auf Ticketgebühren, Depotgebühren, Mindestbeträge und Technologie-, Software-, Plattform- oder Berichtsgebühren

Kein eigenes Beratungsteam, das mit Beratern um Kunden konkurriert

Die Möglichkeit, Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds auf 150 Märkten über eine einzige, einheitliche Plattform zu handeln

Spezialisierte Berater-Tools, darunter Trade Allocation, Tax-Loss-Harvesting, Modellportfolios

Eine kostenlose CRM-, Portfoliomanagement- und Handelsplattform sowie PortfolioAnalyst®, sodass Berater das gesamte Portfolio eines Kunden konsolidieren und analysieren können, einschließlich der bei anderen Institutionen gehaltenen Assets

Automatisierte und flexible Kundenabrechnung

Kostenlose Dienstleistungen zur Erstellung von Websites

Verfügbarkeit von Funktionen für Debitkarten- und Rechnungszahlung für US-Beratungskunden

Weitere Informationen über das Custom Indexing für RIAs von IBKR finden Sie hier:

USA und von IB LLC bediente Länder: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/lp-custom-indexing.php

Kanada: https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/lp-custom-indexing.php

Großbritannien: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/lp-custom-indexing.php

Westeuropa: https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/lp-custom-indexing.php

Mitteleuropa: https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/lp-custom-indexing.php

Hongkong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/lp-custom-indexing.php

Singapur: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/lp-custom-indexing.php

Australien: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/lp-custom-indexing.php

Indien: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/lp-custom-indexing.php

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Konzerngesellschaften von Interactive Brokers bieten rund um die Uhr eine automatische Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen in mehr als 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen, von einer einzelnen einheitlichen Plattform für Kunden in aller Welt. Wir unterstützen individuelle Investoren, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Börsenmakler. Unsere vier Jahrzehnte währende Konzentration auf Technologie und Automation hat es uns ermöglicht, unseren Kunden eine einziartige, ausgeklügelte Plattform für die Verwaltung ihrer Investitionsportfolios zu bieten. Wir bemühen uns, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise und Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Forschungseinrichtungen und Investitionsprodukte bereitzustellen, die alle nur wenig oder gar nicht kosten, so dass unsere Kunden höhere Renditen erzielen können. Im fünften Jahr in Folge platzierte Barron Interactive Brokers auf Platz 1 mit 5 von 5 Sternen bei Review der besten Online-Börsemakler vom 25. März 2022.

