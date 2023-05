MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (im Folgenden "MIR M") von Wemade hat am 2. Mai mit der Veranstaltung "Großes Dankes-Festival" (Thank You Grand Festival) begonnen, um 100 Tage seit dem Start des Spiels zu feiern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230502005599/de/

MIR M veranstaltet das "Thank You Grand Festival" zur Feier der 100 Tage seit dem Start des Spiels am 2. Mai (Grafik: Wemade)

MIR M veranstaltet bis zum 29. Mai das Event "14 Tage Login für die 100 Tage Feier des Göttlichen Drachens" (100 Days Celebration Divine Dragon's 14 Days Check-in). Je nach Anzahl der Tage, an denen sich Spieler während des Events eingeloggt haben, können sie den "100 Tage Feier Beutel" gewinnen, der Gegenstände wie "Inkarnations-Beschwörungsmarke", "Gefährte-Beschwörungsmarke", "Verbesserungsstein" und "Phönixjade" beinhaltet.

Neue und wiederkehrende Spieler werden ebenfalls herzlich willkommen geheißen. Diese Spieler können die "Truhe für den Stufenaufstieg" (Level Achievement Chest) erhalten, sobald sie eine bestimmte Stufe erreichen, nachdem sie die Aufgabe "Leuchtender Wegpunkt" vor dem Update am 30. Mai abgeschlossen haben.

Neue Spieler können mächtige "100 Tage Feier Zubehörteile" (100 Days Celebration Accessory Items) (Halskette, Ring, Armband) erhalten, wenn sie Stufe 35 erreichen. Wiederkehrende Spieler können nicht nur "Inkarnations-Beschwörungsmarke" und "Gefährte-Beschwörungsmarke", sondern auch die "Unterstützungstruhe mit Ereignisausrüstung" (Event Gear Support Chest) (Waffe, Rüstung, Zubehör) und viele andere Gegenstände erhalten, wenn sie Stufe 45 erreichen.

Außerdem ist der Event-Dungeon "Nachals Geheime Höhle" verfügbar. Spieler können "100 Tage Feier Währung" gewinnen, indem sie Monster im Event-Dungeon jagen und "Yoyos Werkstatt" besuchen, um damit Gegenstände herzustellen, die das Charakterwachstum fördern, wie z. B. die "100-Tage Feier Geschenktruhe" (100 Days Celebration Gift Chest), die "100-Tage-Schatz-Fähigkeitstruhe" (100 Days' Treasure Skill Tome Selection Chest) und den Codex-Token "Buch der Geheimnisse". Charaktere der Stufe 30 oder höher können den Event-Dungeon bis zum Update am 16. Mai jeden Tag eine Stunde lang pro Charakter betreten.

Die Chance, Drachensteinsockel freizuschalten, erhöht sich während der Dauer des Events ebenfalls stark. Zudem werden die Kosten für die Kombination und Verbesserung von Drachensteinen gesenkt, um das Charakterwachstum effizienter zu gestalten.

Weitere Informationen über MIR M finden Sie auf der offiziellen Website.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230502005599/de/

Contacts:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, PR Manager

yeonghyun@wemade.com