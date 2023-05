DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Europas wachsende Abhängigkeit bei KI:

"Jetzt steht der globale Cloud-Markt auch noch vor seiner zweiten Revolution. Denn die Künstliche Intelligenz macht völlig neue Anwendungen möglich. (...) Damit erreicht die Abhängigkeit europäischer Unternehmen von den großen US-Cloud-Anbietern eine völlig neue Dimension. Denn KI wird eine Schlüsseltechnologie quer durch alle Branchen werden. (...) Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet der Lidl-Mutterkonzern Schwarz das ambitionierteste Cloud-Projekt in Deutschland gestartet hat. Das Familienunternehmen bietet unter dem Namen Stackit eine praktikable Lösung für den Mittelstand in Deutschland und Europa an, während Giganten wie SAP und Telekom ihre Cloud-Sparten zusammenstreichen. Fest steht: Europas Abstand zu Amazon, Microsoft und Google ist kaum noch einzuholen. Europas Unternehmen haben sich mit ihrem Hadern eines Zukunftsmarkts beraubt. Die langfristigen ökonomischen Folgen der Abhängigkeit der europäischen Wirtschaft sind kaum zu überschätzen."