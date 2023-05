MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Investition von Infineon:

"Infineon will in Dresden fünf Milliarden Euro in die Erweiterung der Halbleiter-Produktion stecken. Das ist eine gute Nachricht für den Technologiestandort Deutschland. Glückwunsch nach Sachsen! Die Entscheidung von Infineon ist ein richtiger und wichtiger Schritt, sich unabhängiger von Halbleitern aus den USA und vor allem aus Asien zu machen. Die Corona-Pandemie hat gelehrt, wie wichtig es ist, eigene Lieferketten aufzubauen. Künftig sollen Chip-Engpässe, die in der Vergangenheit etwa die Autoindustrie ausgebremst haben, möglichst vermieden werden. Dass Infineon ausgerechnet in Zeiten geopolitischer Risiken viele Milliarden Euro in die Produktion von Halbleitern pumpt, zeugt von unternehmerischer Weitsicht. Denn alle fortschrittlichen Technologien erfordern hochmoderne Chips. Der Chipriese Intel plant in Magdeburg zwei hochmoderne Fabriken. Das Beispiel von Infineon in Dresden sollte Ansporn für den US-Konzern sein, in Sachsen-Anhalt auf die Tube zu drücken."/yyzz/DP/he