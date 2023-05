DJ MÄRKTE ASIEN/Börse folgen Wall Street nach unten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen. Die Anleger reduzieren Risiken im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, heißt es aus dem Markt. Damit folgen sie der Wall Street. Hier hatten die Börsen vor dem Zinsentscheid mit deutlichen Verlusten geschlossen. Es wird erwartet, dass die Fed den Leitzins am Mittwochabend (20 Uhr MESZ) um 25 Basispunkte auf den Bereich 5,00 bis 5,25 Prozent erhöht.

An einigen Handelsplätzen in der Region findet wegen Feiertagen kein Handel statt. So sind die Börsen in China wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit erneut geschlossen. Und in Tokio findet wegen einer dreitägigen Handelspause ebenfalls kein Handel statt. Die Anleger in Japan können somit erst kommende Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagieren.

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 1,7 Prozent nach. Nach Ansicht der Analysten von CICC mangelt es an klaren Katalysatoren. Zudem warteten die Anleger auf weitere Indikatoren hinsichtlich der Stärke und des Tempos der wirtschaftlichen Erholung Chinas. Viele Analysten verweisen auch auf externe Risikofaktoren wie eine mögliche weltweite Rezession, die die Risikobereitschaft beeinträchtige.

In Südkorea büßt der Kospi 1,0 Prozent ein. Der Handel sei dünn, so Marktteilnehmer. Die Anleger bleiben im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank weitgehend vorsichtig. Die Aktien der Speicherchip-Hersteller Samsung Electronics und SK Hynix verlieren 0,9 bzw. 0,1 Prozent, nachdem die Titel des US-Konkurrenten AMD nach Vorlage von Quartalszahlen im nachbörslichen US-Handel deutlich nachgegeben haben.

Die Börse in Sydney gibt nach den Vortagesverlusten weitere 1,2 Prozent nach. Am Vortag hatte die unerwartete Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent durch die australische Zentralbank belastet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.181,10 -1,2% +2,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.499,65 -1,0% +11,8% 08:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 19.585,36 -1,7% +0,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.252,96 -0,9% +0,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.418,84 -0,5% -5,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1026 +0,2% 1,1002 1,1006 +3,0% EUR/JPY 150,06 -0,1% 150,23 149,36 +6,9% EUR/GBP 0,8828 +0,1% 0,8822 0,8816 -0,3% GBP/USD 1,2489 +0,2% 1,2471 1,2482 +3,3% USD/JPY 136,10 -0,3% 136,55 135,72 +3,8% USD/KRW 1.338,64 -0,1% 1.340,34 1.339,32 +6,1% USD/CNY 6,9121 0% 6,9121 6,9223 +0,2% USD/CNH 6,9346 +0,0% 6,9335 6,9341 +0,1% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6666 +0,0% 0,6663 0,6597 -2,2% NZD/USD 0,6234 +0,4% 0,6208 0,6138 -1,8% Bitcoin BTC/USD 28.520,96 -0,5% 28.666,71 29.479,10 +71,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,62 71,66 -0,1% -0,04 -10,7% Brent/ICE 75,34 75,32 +0,0% +0,02 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.017,63 2.016,67 +0,0% +0,96 +10,6% Silber (Spot) 25,29 25,43 -0,5% -0,13 +5,5% Platin (Spot) 1.065,60 1.070,00 -0,4% -4,40 -0,2% Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,4% -0,01 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

