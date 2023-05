© Foto: Porsche AG Newsroom



Unternehmenstermine

06:30 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: Signify, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Post, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Italien: UniCredit, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Haleon, Q1 Trading Statement

08:00 Uhr, Irland: Flutter Entertainment, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Ahlers, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 03/23

10:30 Uhr, Deutschland: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Österreich: Immofinanz, Hauptversammlung

12:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Hauptversammlung

12:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Hauptversammlung

12:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Q1-Zahlen

15:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

17:50 Uhr, Italien: Enel, Q1-Zahlen

22:00 Uhr, Deutschland: Morphosys, Q1-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 Uhr, Niederlande: Qiagen, Q1-Zahlen

22:15 Uhr, USA: Allstate, Q1-Zahlen

Konjunkturdaten

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 04/23

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Beschäftigungsindikator Q2/23

09:00 Uhr, Türkei: Verbraucherpreise 04/23

10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 03/23

11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 03/23

14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 04/23

15:45 Uhr, USA: PMI Dienste 04/23 (endgültig)

16:00 Uhr, USA: ISM Dienste 04/23

16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 Uhr, USA: FOMC Zinsentscheid

