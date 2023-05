DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INNOVATIONEN - Der Standort Deutschland stagniert bei der Innovationsfähigkeit. Das ist das Ergebnis einer Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Beratung Roland Berger, die dem Handelsblatt vorliegt. Im internationalen Vergleich kommt die Bundesrepublik demnach seit fast 20 Jahren kaum voran. Deutschland belegt bei der Innovationsfähigkeit den zehnten Platz. Die führende Schweiz weist einen um 63 Prozent höheren Indexwert auf. Schon 2005 kam die Bundesrepublik auf Platz elf unter den 34 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. (Handelsblatt)

DATENMAUT - Die Monopolkommission, ein hochrangiges Beratungsgremium der Bundesregierung, hat sich in einem Kurzgutachten gegen die Einführung einer so genannten Datenmaut ausgesprochen. Das Dokument, das am Mittwoch veröffentlicht wird, lag dem Handelsblatt vorab vor. "Aus unserer Sicht liegt - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt - kein Marktmachtmissbrauch vor. Also gibt es auch keinen Regulierungsbedarf", sagte der Kommissionsvorsitzende Jürgen Kühling. Derzeit bereitet die EU-Kommission eine entsprechende Infrastrukturabgabe vor, die Zahlungen der großen US-Tech-Konzerne zum Vorteil der europäischen Telekomindustrie zur Folge hätte. (Handelsblatt)

WASSERSTOFFNETZ - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verabschiedet sich von der Idee, eine staatliche Wasserstoff-Netzgesellschaft zu gründen, und will die Pläne der privaten Gasleitungsbetreiber für ein "Wasserstoff-Startnetz" aufgreifen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Ministeriumskreisen. In den Kreisen hieß es weiter, Ziel sei "ein schneller und kosteneffizienter Aufbau der Wasserstoff-Netzinfrastruktur in Deutschland, die mit dem Wasserstoffmarkt wächst und in den EU-Binnenmarkt eingebettet ist, um die Energiewende voranzubringen". (Handelsblatt)

START-UPS - Mit den beiden Softwarefirmen Celonis und Personio kommen bereits zwei der aktuell wertvollsten deutschen Start-ups aus Bayern. Die Chancen, dass ihnen bald weitere folgen, sind im vergangenen Jahr gestiegen. Denn erstmals wurde in Bayern mehr gegründet als in Berlin. Das geht aus dem Jahresbericht der Analysefirma Startupdetector hervor, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Demnach sind im vergangenen Jahr in Bayern 571 Jungfirmen entstanden, während es in der Hauptstadt lediglich 540 waren. (Handelsblatt)

FCA - Die britische Finanzaufsicht will die Regeln für die Börsennotierung in London schnell und teifgreifend verändern, nachdem eine Reihe hochkarätiger Unternehmen sich gegen eine Notierung in der City zugunsten von New York entschieden hat. Ein Konsultationspapier, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll, enthält etwa Pläne zur Abschaffung von Vorschriften, die der Grund dafür waren, dass Softbank seinen Chipdesigner Arm aus Cambridge Anfang des Jahres an der Nasdaq notieren ließ. Auch soll die Vorschrift fallen, dass Firmen drei Jahre lang geprüfte Finanzberichte vorlegen müssen, um in London notiert zu werden. "Wir bewegen uns hier mit hoher Geschwindigkeit", sagte eine Person, die mit der Position der FCA vertraut ist. In London ist die Zahl der börsennotierten Unternehmen seit 2008 um 40 Prozent zurückgegangen. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2023 00:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.