Frankfurt/Main (ots) -Der Nettoinlandsumsatz (NIU) mit Pflanzenschutzmitteln in Deutschland belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 1,431 Milliarden Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1,205 Mrd. Euro) ein Plus von 18,8 Prozent im Direktgeschäft zwischen der im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten Industrie und dem Pflanzenschutz-Großhandel. Die Energiekrise 2022 hatte erhebliche Auswirkungen auf den deutschen Düngemittelmarkt: Von bereits niedrigem Niveau kommend, sank die Absatzmenge beim wichtigsten Nährstoff Stickstoff in der vergangenen Saison noch einmal um knapp 14 Prozent auf 1,097 Millionen Tonnen Stickstoffdünger (2020/21: 1,256 Mio. Tonnen).Mehr Zahlen und Hintergründe präsentiert der IVA heute (3. Mai) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz um 11 Uhr (>> Anmeldung: https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-3-mai-2023).Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 51 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.