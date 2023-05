DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum 1. Mai geschlossen. In Japan ruht der Handel wegen des Tags der Verfassung.

DONNERSTAG: In Japan findet wegen Tags des Grünens kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank dürfte trotz der noch nicht ausgestandenen Bankenkrise eine weitere Zinserhöhung beschließen. Doch zugleich könnte sie mitteilen, dass weitere Erhöhungen erst einmal ausgesetzt sind. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit über 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein. Der Leitzins würde damit auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent steigen. Viele Anleger setzen darauf, dass diese Zinserhöhung die letzte im aktuellen Zyklus sein wird, zumal die Konjunkturdaten deuten auf eine sich entwickelnde wirtschaftliche Schwäche hindeuten und geben Anlass zur Annahme geben, dass die Inflation nachlassen wird. Zudem halten die Notenbanker nach eigenen Angaben engen Kontakt zu Bankmanagern, um abzuschätzen, wie sich der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank am 10. März auf die Bereitschaft der Bankhäuser auswirkt, Unternehmen und Haushalte mit Krediten zu versorgen. Sollte es zu Problemen bei der Kreditvergabe kommen, könnte die Fed ihren Kurs sofort ändern und von einer weiteren Straffung der Geldpolitik absehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

15:00 Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

22:00 Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +133.000 Stellen zuvor: +145.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 52,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,8 Punkte zuvor: 51,2 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,00% bis 5,25% zuvor: 4,75% bis 5,00%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.143,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.183,00 -0,0% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 19.613,47 -1,6% Kospi 2.500,39 -1,0% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 7.176,30 -1,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Die Anleger reduzieren Risiken im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, heißt es aus dem Markt. Damit folgen sie der Wall Street nach unten. In Hongkong mangelt es nach Ansicht der Analysten von CICC an klaren Katalysatoren. Zudem warteten die Anleger auf weitere Indikatoren hinsichtlich der Stärke und des Tempos der wirtschaftlichen Erholung Chinas. Viele Analysten verweisen auch auf externe Risikofaktoren wie eine mögliche weltweite Rezession. In Südkorea sei der Handel dünn, so Marktteilnehmer. Die Anleger blieben im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank weitgehend vorsichtig. Die Aktien der Speicherchip-Hersteller Samsung Electronics und SK Hynix verlieren 0,9 bzw. 0,1 Prozent, nachdem die Titel des US-Konkurrenten AMD nach Vorlage von Quartalszahlen im nachbörslichen US-Handel deutlich nachgegeben haben. Die Börse in Sydney gibt nach den Vortagesverlusten erneut nach. Am Vortag hatte die unerwartete Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent durch die australische Zentralbank belastet.

US-NACHBÖRSE

AMD büßten im nachbörslichen Handel 6,5 Prozent ein. Der Chiphersteller hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf das laufende zweite Quartal sorgte für Enttäuschung. Starbucks hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf höhere Preise und einen effizienteren Betrieb, was zu höheren Umsätzen und Gewinnen geführt habe. Die Aktie gab jedoch 5,4 Prozent nach, allerdings war sie zu Wochenbeginn auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Ford (-1,4%) hat im ersten Quartal einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden Dollar erzielt und damit einen Verlust aus dem Vorjahr teilweise wieder wettgemacht. Der Ausblick wurde bestätigt. Caesars Entertainment (+1,3%) verbuchte im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen einen geringeren Verlust als im Vorjahr, da die Einnahmen des Kasino- und Resort-Betreibers in allen Segmenten zulegten. Match Group (+4,8%) verzeichnete im Anfangsquartal des Jahres einen Gewinn- und Umsatzrückgang, hob aber die Stärken ihrer Dating-Apps hervor. So habe die Dating-App Tinder im April an Dynamik gewonnen. Der Ausblick auf das zweite Quartal blieb indessen hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Die Jahresprognose für das Umsatzwachstum wurde jedoch bestätigt. Livent stiegen um 10,2 Prozent, nachdem das Lithiumunternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben und den Ausblick für das Jahr angehoben hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.684,53 -1,1% -367,17 +1,6% S&P-500 4.119,58 -1,2% -48,29 +7,3% Nasdaq-Comp. 12.080,51 -1,1% -132,09 +15,4% Nasdaq-100 13.113,66 -0,9% -117,81 +19,9% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 970 Mio 792 Mio Gewinner 603 1.212 Verlierer 2.398 1.776 Unverändert 93 108

Schwach - Markteilnehmer sprachen von einer verstärkten Zurückhaltung und erhöhten Nervosität im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank, von der fast sicher eine Zinserhöhung um 25 Basoispunkte erwartet wird. Dazu gesellten sich Sorgen um die Konjunktur. Mit den Ergebnissen von Apple am Donnerstag sowie dem US-Arbeitsmarktbericht für April am Freitag stünden zudem weitere wichtige Termine auf der Agenda. Auch hätten Sorgen über das mögliche baldige Erreichen der Schuldengrenze in den USA belastet. Dazu kamen die weiter schwelenden Ängste vor einem neuerlichen Aufflammen der Krise bei US-Regionalbanken. Pfizer hat das erste Quartal 2023 wesentlich besser abgeschlossen als erwartet. Der Kurs fiel nach anfänglichen Gewinnen um 0,4 Prozent. Nach einem angehobenen Gewinnausblick sprang der Kurs des Fahrdienstleisters Uber um 11,5 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,97 -16,5 4,14 -44,6 5 Jahre 3,46 -17,4 3,64 -53,6 7 Jahre 3,44 -16,8 3,61 -53,1 10 Jahre 3,43 -14,2 3,57 -45,2 30 Jahre 3,71 -10,2 3,81 -26,1

Sehr schwach - Nach den kräftigen Vortagesanstiegen kamen die Renditen massiv zurück. Teilnehmer verwiesen auf Konjunktursorgen und dazu den Rückgang der offenen Stellen in den USA im März und die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung der US-Bankenkrise. Das habe den Anleihen sehr starken ZUlauf beschert.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1022 +0,2% 1,1002 1,1006 +3,0% EUR/JPY 149,93 -0,2% 150,23 149,36 +6,8% EUR/GBP 0,8826 +0,0% 0,8822 0,8816 -0,3% GBP/USD 1,2488 +0,1% 1,2471 1,2482 +3,3% USD/JPY 136,02 -0,4% 136,55 135,72 +3,7% USD/KRW 1.337,79 -0,2% 1.340,34 1.339,32 +6,0% USD/CNY 6,9121 0% 6,9121 6,9223 +0,2% USD/CNH 6,9369 +0,0% 6,9335 6,9341 +0,1% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6667 +0,1% 0,6663 0,6597 -2,2% NZD/USD 0,6233 +0,4% 0,6208 0,6138 -1,9% Bitcoin BTC/USD 28.498,71 -0,6% 28.666,71 29.479,10 +71,7%

Der Dollar gab zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Der Dollar-Index verlor mit den deutlich fallenden US-Renditen 0,3 Prozent. Eine Anhebung um 25 Basispunkte durch die Fed und mögliche Hinweise auf eine bevorstehende Zinspause seien bereits eingepreist, sagte Marktexperte Karl Schamotta von Corpay. Damit könnte der US-Arbeitsmarktbericht zum wichtigsten Impulsgeber werden.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,64 71,66 -0,0% -0,02 -10,7% Brent/ICE 75,35 75,32 +0,0% +0,03 -10,6%

Die Ölpreise verzeichneten den größten Tagesverlust seit Anfang Januar. Für WTI und Brent ging es um bis zu 5,4 Prozent abwärts. "Öl befindet sich derzeit in der Gefahrenzone, weil die Bankenkrise die kurzfristigen Aussichten für die Wirtschaft lähmt und Befürchtungen schürt, dass wir viel schneller in eine Rezession geraten könnten. Die Aussichten für Öl werden durch die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, China und die USA, grundsätzlich geschwächt", sagte Analyst Edward Moya von Oanda.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.016,19 2.016,67 -0,0% -0,49 +10,6% Silber (Spot) 25,26 25,43 -0,6% -0,16 +5,4% Platin (Spot) 1.065,20 1.070,00 -0,4% -4,80 -0,3% Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,4% -0,01 +0,5%

Der Goldpreis legte deutlich zu um 1,8 Prozent bzw 35 Dollar je Feinunze und stieg wieder klar über die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze. Angesichts von Konjunktursorgen, darauf sinkenden Renditen und einem nachgebenden Dollar war das Edelmetall als sicherer Hafen gesucht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-ÖLLAGERDATEN

sind in der zurückliegenden Woche um 3,9 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen um 400.000 Barrel nach minus 1,9 Millionen Barrel eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ebenfalls ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

AMD

Der Chiphersteller hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf das laufende zweite Quartal sorgte für Enttäuschung.

FORD

hat im ersten Quartal einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar erzielt und damit einen Verlust aus dem Vorjahr teilweise wieder wettgemacht. Das Unternehmen konnte sich von den Lieferketten-Problemen erholen und erzielte Spitzenpreise für Pickups und Geländewagen. Der Ausblick wurde bestätigt.

STARBUCKS

Die Kaffeehauskette hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf höhere Preise und einen effizienteren Betrieb, was zu höheren Umsätzen und Gewinnen geführt habe. Auch das Geschäft auf dem chinesischen Markt habe sich positiv entwickelt.

