Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wurde heute von Gartner im Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems (MES) als "Leader" ausgezeichnet. Zum Portfolio des Unternehmens in diesem Bereich gehören unter anderem FactoryTalk MES und die Plex Smart Manufacturing Platform.1 Bei der Bewertung wurden spezifische Kriterien berücksichtigt und die Vollständigkeit der Vision sowie die Fähigkeit zur Umsetzung des Unternehmens analysiert.

Rockwell Automation ist davon überzeugt, dass das Unternehmen seine Position als Innovator im Bereich der digitalen Transformation durch diese Auszeichnung weiter festigen kann. Rockwell Automation begleitet seine Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation und bietet maßgeschneiderte Unterstützung bezüglich Skalierbarkeit, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit in der intelligenten Fertigung.

Das MES-Portfolio von Rockwell Automation bietet Herstellern Funktionen, um Menschen und Systeme zu verknüpfen, Prozesse zu automatisieren, Daten durchgängig zu verfolgen und Informationen zu erfassen und zu analysieren. Hersteller profitieren dank dieser leistungsstarken Funktionen von mehr Transparenz und Kontrolle über die Qualität und den gesamten Betrieb. Das Portfolio umfasst modulare Cloud-basierte und lokale Lösungen für Hersteller zahlreicher Branchen, auch in stark regulierten Branchen.

"Unser Know-how in der Bereitstellung von MES-Komplettlösungen verschafft uns in einem hart umkämpften Markt einen Wettbewerbsvorteil. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung als Leader", freut sich Brian Shepherd, Senior Vice President, Software Control bei Rockwell Automation. "Wir unterstützen Hersteller dabei, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, damit diese dank nahtloser und effizienter Abläufe ihre Geschäftsziele erreichen."

Der Magic Quadrant basiert auf tiefgreifenden Recherchen in bestimmten Märkten. Im Bericht wird ein umfassender Überblick über die relative Positionierung von Anbietern in Märkten mit hohem Wachstum und deutlich ausgeprägter Anbieterdifferenzierung gegeben. Anbieter werden vier Quadranten zugeordnet: "Leaders" (Anführer), "Challengers" (Herausforderer), "Visionaries" (Visionäre) und "Niche Players" (Nischenanbieter). Hersteller erhalten eine aussagekräftige Marktanalyse, anhand der sie Entscheidungen je nach Geschäftsanforderungen und Technologiebedarf treffen können.2

Anbieter werden auch einer Peer-Review unterzogen. Die Ergebnisse der verifizierten Bewertungen und Beurteilungen von Technologielösungen für Unternehmen stehen auf Gartner Peer Insights zur Verfügung. Einige von Gartner verifizierte, anonyme Bewertungen von Kunden von Rockwell Automation:

"Großartige Leistung des Teams bei der Implementierung trotz knapper Zeitvorgaben. Unsere Benutzer haben das neue System sofort angenommen und das Feedback war positiv." Chief Information Officer in der Fertigungsindustrie

"Eine sehr intuitive Plattform, die unsere IT entlastet. Sie ist sehr sicher und leicht zugänglich." Director of Business Systems in der Fertigungsindustrie

"Das für uns zuständige Projektteam war sehr erfahren und versiert." Lead Expert in der Gesundheits- und Biotechnologiebranche

In der kostenlosen Version des Magic Quadrant erfahren Sie mehr über die Stärken und Vorsichtsmaßnahmen der Produkte von Rockwell Automation im Vergleich zu Angeboten anderer Anbieter: https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/mes/gartner-mes-magic-quadrant.html oder https://www.plex.com/resources/analyst-research/gartner-mes-software-vendor-report.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt ca. 28.000 Mitarbeiter, die für unsere Kunden in über 100 Ländern Probleme lösen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

