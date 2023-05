MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum 1. Mai geschlossen. In Japan ruht der Handel wegen des Tags der Verfassung.

DONNERSTAG: In Japan findet wegen Tags des Grünens kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank dürfte trotz der noch nicht ausgestandenen Bankenkrise eine weitere Zinserhöhung beschließen. Doch zugleich könnte sie mitteilen, dass weitere Erhöhungen erst einmal ausgesetzt sind. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit über 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein. Der Leitzins würde damit auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent steigen. Viele Anleger setzen darauf, dass diese Zinserhöhung die letzte im aktuellen Zyklus sein wird, zumal die Konjunkturdaten deuten auf eine sich entwickelnde wirtschaftliche Schwäche hindeuten und geben Anlass zur Annahme geben, dass die Inflation nachlassen wird. Zudem halten die Notenbanker nach eigenen Angaben engen Kontakt zu Bankmanagern, um abzuschätzen, wie sich der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank am 10. März auf die Bereitschaft der Bankhäuser auswirkt, Unternehmen und Haushalte mit Krediten zu versorgen. Sollte es zu Problemen bei der Kreditvergabe kommen, könnte die Fed ihren Kurs sofort ändern und von einer weiteren Straffung der Geldpolitik absehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIRBUS (17:45)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 11.390 -5,1% 9 12.000 EBIT bereinigt 749 -41% 8 1.263 EBIT k.A. -- -- 1.429 Ergebnis nach Steuern/Dritten 605 -50% 2 1.219 Ergebnis je Aktie 0,75 -52% 4 1,55 Freier ashflow* k.A. -- -- 213 * vor M&A und Kundenfinanzierungen

PORSCHE AG (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 9.812 +22% 6 8.043 Operatives Ergebnis 1.845 +26% 5 1.467 Operative Umsatzrendite 18,8 +3% -- 18,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.349 -- 3 k.A. Ergebnis je Aktie 1,48 -- 3 k.A.

MORPHOSYS (22:01)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 42 +2% 2 41 Operativer Gewinn -78 -- 2 -68 Konzernüberschuss k.A. -- -- -123 Ergebnis je Aktie unverwässert -2,76 -- 2 -3,59

QIAGEN (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 481 -23% 13 628 Operatives Ergebnis bereinigt 128 -45% 13 232 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 107 -42% 4 184 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,47 -41% 13 0,80

Weitere Termine:

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1Q

08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q

08:00 GB/Haleon plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q

09:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV

10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

11:00 DE/Hannover Rück SE, HV

15:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Vantage Towers AG, Ende der Andienungsfrist für das Übernahmeangebot

des Oak-Konsortiums

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Pfeifer Vacuum 0,11 EUR Anheuser-Busch InBev 0,75 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6% zuvor: 6,6% - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +133.000 Stellen zuvor: +145.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 52,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,8 Punkte zuvor: 51,2 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.887,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.143,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.183,75 -0,0% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index 19.597,90 -1,7% +/- Ticks Bund -Future 136,08 -19 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.726,94 -1,2% DAX-Future 15.878,00 -1,3% XDAX 15.781,30 -1,1% MDAX 27.456,06 -1,4% TecDAX 3.254,49 -0,4% EuroStoxx50 4.294,85 -1,5% Stoxx50 4.000,65 -1,2% Dow-Jones 33.684,53 -1,1% S&P-500-Index 4.119,58 -1,2% Nasdaq-Comp. 12.080,51 -1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,27 +67

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: "Durchatmen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die europäischen Märkte. Nach den Umkippern vom Dienstag seien zur Eröffnung ein paar Punkte Plus drin. "Trotzdem ist eine vorsichtige Haltung angemessen", meint er. "Die Intra-Day-Reversal-Formationen vom Dienstag haben zu umfangreichen Take-Profit-Signalen in den Einzelwerten geführt", sagt er. Sollte der DAX den Bereich zwischen 15.650 und 15.600 nicht verteidigen, sei ein weiterer Rückschlag über 15.450 Richtung 15.000er Marke zu erwarten. "Auch die Fed wird die Situation wohl nicht entscheidend verändern", erwartet der Marktteilnehmer. Der Markt setze darauf, dass mit der voraussichtlichen Zinserhöhung am Abend um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent die Zinsspitze im aktuellen Zyklus erreicht werde. Der Markt sorge sich bereits vor einer Rezession, für die Andeutung von Zinssenkungen sei es aber vermutlich viel zu früh.

Rückblick: Schwach - Nach Ständen in der Nähe der Jahreshochs nahmen Anleger - ausgelöst von deutlich sinkenden Kursen an der Wall Street - vor den Zinsentscheiden der Notenbanken in den USA und Europa Gewinne mit. Dazu trugen auch Konjunktursorgen bei. Auf der Branchenseite tendierte dazu passsend der Stoxx-Subindex der Öl- und Gaswerte (-4,5%) mit kräftigen fallenden Öl- und Gaspreisen sehr schwach. BP brachen um 8,6 Prozent ein, nachdem der Energieriese mit seinen Aktienrückkaufplänen enttäuscht hatte. HSBC stiegen um 3,5 Prozent. Die Bank hatte ihren Gewinn vervielfacht und will die erste Quartalsdividende seit 2019 zahlen und außerdem Aktien zurückkaufen. DSM verloren 4,4 Prozent. Der Chemiekonzern hatte bei Umsatz und bereinigtem EBITDA die Markterwartung verfehlt.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Der Anstieg über 16.000 Punkte auf Jahreshoch sei zum Ausstieg genutzt worden, hieß es. Infineon stiegen gegen die Tendenz um 1,9 Prozent. Equita verwies auf gute Geschäftszahlen der Wettbewerber OnSemi sowie NXP. Covestro gaben wieder 4,3 Prozent ab, nachdem sie am Freitag noch mit einem Plus von gut 8 Prozent auf überraschend gut ausgefallene Geschäftszahlen reagiert hatten. Shop Apotheke verloren 2 Prozent, obwohl sich Analysten positiv zum vorgelegten Geschäftsausweis geäußert hatten. Auch bei Traton (-3,8%) waren gute Nachrichten schon erwartet worden. Stabilus kamen um 5,2 Prozent zurück. Bei dem Gasfederhersteller hatte sich die Geschäftsdynamik etwas abgeschwächt. SGL machten nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank einen Satz um 7,9 Prozent. Software AG stiegen um 7,8 Prozent, nachdem Bain Capital Anteile erworben hatte. Im Handel wurde auf ein weiteres Gebot spekuliert.

XETRA-NACHBÖRSE

Keine auffälligen ;ursbewegungen gab es im nachbörslichen Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Schwach - Markteilnehmer sprachen von einer verstärkten Zurückhaltung und erhöhten Nervosität im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank, von der fast sicher eine Zinserhöhung um 25 Basoispunkte erwartet wird. Dazu gesellten sich Sorgen um die Konjunktur. Mit den Ergebnissen von Apple am Donnerstag sowie dem US-Arbeitsmarktbericht für April am Freitag stünden zudem weitere wichtige Termine auf der Agenda. Auch hätten Sorgen über das mögliche baldige Erreichen der Schuldengrenze in den USA belastet. Dazu kamen die weiter schwelenden Ängste vor einem neuerlichen Aufflammen der Krise bei US-Regionalbanken. Pfizer hat das erste Quartal 2023 wesentlich besser abgeschlossen als erwartet. Der Kurs fiel nach anfänglichen Gewinnen um 0,4 Prozent. Nach einem angehobenen Gewinnausblick sprang der Kurs des Fahrdienstleisters Uber um 11,5 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,97 -16,5 4,14 -44,6 5 Jahre 3,46 -17,4 3,64 -53,6 7 Jahre 3,44 -16,8 3,61 -53,1 10 Jahre 3,43 -14,2 3,57 -45,2 30 Jahre 3,71 -10,2 3,81 -26,1

Sehr schwach - Nach den kräftigen Vortagesanstiegen kamen die Renditen massiv zurück. Teilnehmer verwiesen auf Konjunktursorgen und dazu den Rückgang der offenen Stellen in den USA im März und die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung der US-Bankenkrise. Das habe den Anleihen sehr starken ZUlauf beschert.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1022 +0,2% 1,1002 1,0983 +3,0% EUR/JPY 149,92 -0,2% 150,23 149,92 +6,8% EUR/CHF 0,9823 -0,0% 1,1198 0,9816 -0,8% EUR/GBP 0,8826 +0,1% 0,8822 0,8818 -0,3% USD/JPY 136,02 -0,4% 136,55 136,52 +3,7% GBP/USD 1,2488 +0,1% 1,2471 1,2455 +3,3% USD/CNH 6,9366 +0,0% 6,9335 6,9392 +0,1% Bitcoin BTC/USD 28.497,38 -0,6% 28.666,71 28.521,00 +71,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Der Dollar-Index verlor mit den deutlich fallenden US-Renditen 0,3 Prozent. Eine Anhebung um 25 Basispunkte durch die Fed und mögliche Hinweise auf eine bevorstehende Zinspause seien bereits eingepreist, sagte Marktexperte Karl Schamotta von Corpay. Damit könnte der US-Arbeitsmarktbericht zum wichtigsten Impulsgeber werden.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,60 71,66 -0,1% -0,06 -10,7% Brent/ICE 75,36 75,32 +0,1% +0,04 -10,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise verzeichneten den größten Tagesverlust seit Anfang Januar. Für WTI und Brent ging es um bis zu 5,4 Prozent abwärts. "Öl befindet sich derzeit in der Gefahrenzone, weil die Bankenkrise die kurzfristigen Aussichten für die Wirtschaft lähmt und Befürchtungen schürt, dass wir viel schneller in eine Rezession geraten könnten. Die Aussichten für Öl werden durch die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, China und die USA, grundsätzlich geschwächt", sagte Analyst Edward Moya von Oanda.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.015,77 2.016,67 -0,0% -0,91 +10,5% Silber (Spot) 25,26 25,43 -0,7% -0,17 +5,4% Platin (Spot) 1.065,20 1.070,00 -0,4% -4,80 -0,3% Kupfer-Future 3,84 3,86 -0,4% -0,02 +0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte deutlich zu um 1,8 Prozent bzw 35 Dollar je Feinunze und stieg wieder klar über die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze. Angesichts von Konjunktursorgen, darauf sinkenden Renditen und einem nachgebenden Dollar war das Edelmetall als sicherer Hafen gesucht.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

ÖLVORRÄTE USA

Die US-Ölvorräte sind in der zurückliegenden Woche um weitere 3,9 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen um 400.000 Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ebenfalls ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

DEUTSCHE POSDT

hat im ersten Quartal rückläufige Umsätze und deutliche Gewinnrückgänge verzeichnet, dabei aber die Konsenserwartungen übertroffen. Für die Prognose im Gesamtjahr sowie für 2025, die seit Anfang März besteht, sieht sich der Konzern auf Kurs. Sie sieht einen Rückgang beim EBIT auf 6 bis 7 (2022: 8,436) Milliarden Euro sowie beim freien Cashflow auf 3 (4,6) Milliarden Euro vor. Im Auftaktquartal sank der Umsatz um gut 7 Prozent auf 20,9 Milliarden Euro. Das EBIT sank um 24 Prozent auf 1,64 Milliarden. Nach Steuern und Dritten gab der Gewinn um knapp 33 Prozent nach auf 911 Millionen.

LUFTHANSA

hat im ersten Quartal den Umsatz um 40 Prozent gesteigert auf 7,30 Milliarden Euro und den operativen Verlust mehr als halbiert. Die Nachholeffekte nach der Pandemie seien noch immer deutlich spürbar. Der Airline-Konzern erwartet einen "sehr starken Reisesommer und bestätigte die Jahresprognose. Das bereinigte EBIT stieg auf -273 (-577) Millionen Euro, die entsprechende operative Marge verbesserte sich auf -3,9 von - 11,5 Prozent. Der Nettoverlust verringerte sich um 20 Prozent auf 467 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 7,572 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von -279 Millionen und einem Konzernverlust von 301 Millionen Euro gerechnet.

TEAMVIEWER

hat im ersten Quartal die Billings (abgerechnete Umsätze) um 8 Prozent auf 177 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 151 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 18 Prozent auf 64,1 Millionen Euro zu, unter anderem weil die Kosten langsamer zulegten als der Umsatz. Unter dem Strich fuhr Teamviewer einen Gewinn von 23,1 (14,6) Millionen Euro ein. Für das Gesamtjahr rechnet der Spezialist für Fernwartungssoftware unverändert mit einem Umsatzplus von 10 bis 14 Prozent auf 620 Millionen bis 645 Millionen Euro. Zudem strebt der Konzern in etwa eine stabile Profitabilität an: Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei etwa 40 (Vorjahr 41) Prozent liegen.

KLÖCKNER & CO

hat im ersten Quartal 2023 aufgrund des insgesamt niedrigeren Preisniveaus weniger umgesetzt, seine eigenen Ziele beim bereinigten operativen Ergebnis vor Sonderposten aber erfüllt. Für das laufende Quartal hält der Konzern von einen leichten Rückgang bis zu einer deutlichen Verbesserung beim operativen Ergebnis vor Sonderfaktoren alles für möglich. Der Umsatz fiel auf 2,1 (Vorjahr: 2,4) Milliarden Euro. Das um wesentliche Sondereffekte bereinigte EBITDA lag bei 69 (201) Millionen Euro. Das Ergebnis im Vergleichszeitraum des Vorjahres war laut Klöckner insbesondere von erheblichen positiven Preiseffekten begünstigt worden. Das EBITDA sank auf 48 (254) Millionen Euro, was Klöckner auf negative Sondereffekte auch aus der Einführung einer Hub-Struktur in Frankreich zur Unterstützung weiteren Wachstums zurückführte. Das Konzernergebnis war infolge der Sonderposten mit minus 8 Millionen Euro negativ, nach plus 172 Millionen Euro im Vorjahr.

TUI

hat einen neuen Großaktionär. Laut einer Stimmrechtsmitteilung sind dem Hedgefonds Helikon Limited 5,14 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen. Helikon hält demnach 3,39 Prozent der Anteile direkt und 1,75 Prozent über Finanzinstrumente.

GK SOFTWARE/FUJITSU

GK Software soll nach der Übernahme durch Fujitsu vom Kurszettel verschwinden. Fujitsu hat sich im Rahmen des Angebots bereits 65,57 Prozent an GK Software gesichert. Die weitere Annahmefrist läuft noch bis zum 9. Mai.

CALSBERG

Wegen der Beteiligung am sogenannten Bierkartell hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Brauerei Carlsberg zu einer Strafe von 50 Millionen Euro verurteilt.

AMD

hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf das laufende zweite Quartal sorgte für Enttäuschung. AMD rechnet mit einem Umsatz von 5,0 bis 5,6 Milliarden Dollar, während Analysten bislang von 5,5 Milliarden ausgingen. Der Umsatz im ersten Quartal fiel auf 5,35 (5,89) Milliarden Dollar, Analysten hatten mit 5,31 Milliarden gerechnet. AMD meldete einen Verlust von 139 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 786 Millionen im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 60 Cent gegenüber einem Konsens von 56 Cent.

BNP PARIBAS

hat den Gewinn im ersten Quartal dank Wachstums in allen Geschäftsbereichen und des Verkaufs der Bank of the West gesteigert. Der Nettogewinn kletterte auf 4,43 von 1,84 Milliarden Euro. Die Einnahmen nahmen leicht um 1,4 Prozent auf 12,03 Milliarden Euro zu. Bereinigt um Sondereffekte erzielte die Bank einen Nettogewinn von 2,845 Milliarden Euro. Die Einlagen stiegen im Vergleich zum Jahresende 2022 um 1,3 Prozent auf 216 Milliarden Euro.

FORD

hat im ersten Quartal einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar erzielt und damit einen überwiegend abschreibungsbedingten Verlust von 3,1 Milliarden aus dem Vorjahr teilweise wieder wettgemacht. Das Unternehmen konnte sich von den Lieferketten-Problemen erholen und erzielte Spitzenpreise für Pickups und Geländewagen. Der bereinigte Vorsteuergewinn stieg um 45 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,63 Dollar. Analysten hatten mit 0,42 Dollar gerechnet. Im laufenden Jahr rechnet Ford weiter mit einem operativen Gewinn von 9 bis 11 Milliarden Dollar nach 10,4 Milliarden im Vorjahr. Die Analystenprognose lag zuletzt bei 9,6 Milliarden.

