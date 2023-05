The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2023ISIN NameDE000LB1P563 LBBW STUFENZINS 18/23USP17625AA59 VENEZUELA 08/23 REGSXS0922882344 ONGC VIDESH 13/23DE000DG4UD94 DZ BANK IS.A858CA68214WAH12 OMERS REALTY 2023DE000DK0S8C6 DEKA AUD FESTZINS 19/23DE000SLB1382 LDSBK.SAAR PF.R.138DE000HLB4MX4 LB.HESS.-THR.IS.05A/2015XS2066225124 FOR.ST.(BVI) 19/23DE000DK0T1S6 DEKA MTN IS.S.7716XS2168284706 DEXIA CL 20/23 MTN REGSUS61744YAG35 MORGAN STANLEY 17/24 FLRXS2076026983 ZHENRO PPTYS 19/23CH0279135310 SGS 15-23