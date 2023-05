Weinfelden (ots) -Vom 8.- 10. Juni 2023 findet das grösste Rockfestival der Schweiz statt. Lidl Schweiz springt kurzfristig ein und unterstützt das Greenfield Festival in Interlaken als neuer Hauptsponsor. Für die über 70'000 Besucher wird ein "Lidl Rock Market" aufgebaut.Das Greenfield Festival ist ein dreitägiges Musikfestival, das im Jahr 2005 zum ersten Mal stattfand. Austragungsort ist der Flugplatz Interlaken im Berner Oberland in der Schweiz. Das Alpenpanorama zieht jährlich über 70'000 Festivalbesucher aus der Schweiz und ganz Europa an. Lidl Schweiz wird mit einem "Lidl Rock Market" vor Ort sein. Dort bietet der Detailhändler verschiedene Stände und Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Foodtruck, eine Smoothie-Bar, eine kleine Bäckerei mit frischen Backwaren sowie einen Abholmarkt.Dieser innovative Abholmarkt bietet den Festivalbesuchern ein kleines, aber feines Sortiment. Hier gibt es Lebensmittel, Getränke und weitere Artikel zu sehr günstigen Preisen.Lidl Schweiz legt grossen Wert auf lokale Verankerung und die Förderung von lokalen Vereinen, Sportarten sowie Veranstaltungen. Jetzt geht der Detailhändler einen Schritt weiter und möchte die Kundinnen und Kunden auch auf einem Festivalgelände versorgen. "Unser Abholmarkt wird eine bequeme und kostengünstige Alternative für die Gäste des Greenfield Festivals sein, damit diese ein ausgelassenes Festival- und Campingerlebnis geniessen können", so Raphael Werner, Head of Marketing bei Lidl Schweiz.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100906128