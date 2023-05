NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die bisherigen Quartalsberichte der europäischen Investitionsgüterindustrie seien insgesamt stark ausgefallen, wobei zehn von elf Unternehmen die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern könnten sich die Jahresausblicke der Sektorunternehmen als konservativ erweisen, da sie überwiegend ein begrenztes Wachstum im zweiten Halbjahr implizierten./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 17:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006602006