Nachhaltige Geldanlagen liegen im Trend. Doch nicht jedes Finanzprodukt, auf dem "ESG" steht, trägt zur Veränderung bei. Was man wissen muss, um wirklich nachhaltig zu investieren. Das Ersparte für sich arbeiten lassen und dabei Unternehmen unterstützen, die nachhaltig und nach ethischen Standards arbeiten - das ist die Grundidee von Impact-Investing. Das Prinzip wird immer beliebter: Anfang 2022 lagen nach Angaben des Deutschen Fondsverbands 575 Milliarden Euro in nachhaltigen Publikumsfonds - so viel wie nie zuvor. Ein Beitrag aus unserem Themenspecial "New Finance": ...

