DUBLIN (dpa-AFX) - Das boomende US-Geschäft treibt das Wachstum des irischen Glücksspiel- und Sportwettenanbieters Flutter weiter an. Auch die Geschäfte in anderen Märkten wie Großbritannien und Irland wuchsen zum Jahresstart, lediglich Australien schwächelte ein wenig. Insgesamt steigerte Flutter die Erlöse im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte auf gut 2,4 Milliarden Euro, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Dublin mitteilte. Damit übertraf der Konzern die mittlere Erwartung von Analysten.

In den USA verdoppelte Flutter den Umsatz und kam dabei auf einen Marktanteil von 50 Prozent. Gleichwohl kostet die US-Expansion durchaus Geld, etwa für Werbung. Über die Gewinnentwicklung wird Flutter allerdings erst wieder zum Halbjahr berichten.

Die überraschend starke Umsatzentwicklung könnte den Flutter-Aktien zur Wochenmitte frische Impulse verleihen. Mit einem Plus von fast 41 Prozent im bisherigen Jahresverlauf führen die den EuroStoxx 50 an. Rückenwind hatte dabei neben dem Wachstum auch das angestrebte US-Listing der Aktien geliefert. Analyst James Wheatcroft von Investmenthaus Jefferies hatte erst jüngst seine positive Einschätzung des Schrittes betont. Das Unternehmen gewinne an Aufmerksamkeit, auch wegen des starken erwarteten Gewinnwachstums in den kommenden Jahren./mis/mne/tih