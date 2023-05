Recommendet...: Gold wieder über 2.000 USD! Jetzt mit der richtigen Royalty-Aktie den "Gold-Hebel" ansetzen!

Anzeige / Werbung

Der Goldpreis ist erneut über die Marke von 2.000,- USD je Unze gesprungen und hat sich mit 2.015,- USD je Unze wieder deutlich näher an das am 13. April generierte 13-Monats-Hoch von 2.040,- USD angeschickt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Anzeichen für einen sich verlangsamenden Arbeitsmarkt und die Sorge um die "Small-Cap'-Banken in den USA haben im Vorfeld der heutigen "FOMC'-Entscheidung eine erneute Flucht in Gold ausgelöst, womit es seiner Bezeichnung als "sicherer Hafen" einmal mehr gerecht wird.

Die jüngsten Daten des "Job Openings and Labor Turnover Survey' ("JOLTS') zeigen, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA im März auf ein Zweijahrestief gefallen ist. Umso gespannter wartet der Markt jetzt auf die heutige Entscheidung des Offenmarktausschusses ("FOMC'), die heute Abend verkündet wird. Denn sowohl die wieder anziehende Inflation als auch die schrumpfende Wirtschaft beunruhigen die Investoren.

Einher geht diese ohnehin nicht ganz einfache Gemengelage mit einem erneuten Ausverkauf von regionalen US-Bankaktien, was die Besorgnis über die Instabilität des US-Finanzsystems wieder aufleben lässt. Denn gerade kleinere Banken sind besonders anfällig für wirtschaftliche Abschwünge.

Wenn der Ausschuss signalisiert, dass er bereit ist, kurzfristig eine höhere Inflation zu tolerieren, sollte dies zu weiteren Käufen von Gold und Gold-Aktien führen. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang auch gute Royalty-Unternehmen wie beispielsweise die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC).

Denn gerade solche Royalty-Unternehmen haben im Vergleich zu Produzenten und Explorern einige Stärken, die wir an dieser Stelle kurz anreißen wollen:

Geringere Risiken: Royalty-Unternehmen tragen im Vergleich zu Produzenten und Explorern geringere Risiken, da sie keine unmittelbaren Kosten für die Exploration, den Abbau und die Verarbeitung von Rohstoffen tragen. Sie verdienen ihr Geld, indem sie eine Beteiligung an den Erlösen des produzierenden Bergbauunternehmens erhalten. Daher sind sie weniger anfällig für Risiken wie fallende Rohstoffpreise oder technische Probleme bei der Produktion.

Langfristige Einnahmen: Royalty-Unternehmen sind auf langfristige Einnahmen ausgerichtet. Sie verdienen über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg Geld aus einem Bergbauvorhaben, an dem sie beteiligt sind.

Geringere Betriebskosten: Royalty-Unternehmen haben im Allgemeinen geringere Betriebskosten als Produzenten und Explorer. Sie benötigen keine teure Bergbautechnologie oder -ausrüstung und müssen keine Ressourcen für Exploration oder Betriebskosten aufwenden. Sie können daher eine höhere Marge erzielen.

Diversifikation: Royalty-Unternehmen haben oft eine breite Palette von Beteiligungen an verschiedenen Bergbauvorhaben in verschiedenen Ländern und Rohstoffen. Dies bietet eine höhere Diversifikation als Produzenten und Explorer, die oft auf eine bestimmte Mine oder ein bestimmtes Land spezialisiert sind.

Zugang zu Fachwissen: Royalty-Unternehmen haben oft Zugang zu umfangreichem technischem und industriellem Fachwissen, da sie mit verschiedenen Produzenten und Explorern zusammenarbeiten und die Branchenentwicklungen und -trends genau beobachten müssen.

Insgesamt können Royalty-Unternehmen daher als eine vergleichsweise sichere und profitable Investition in die Bergbauindustrie angesehen werden, die langfristige Einnahmen und Diversifikation bietet. Und diesen Unternehmen besticht die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) nicht nur durch hervorragendes organisches Wachstum, sondern zudem mit einem TOP-Management, das für einen stetig guten Nachrichtenfluss sorgt, wie auch jetzt wieder.

Gold Royalty veröffentlicht mit Nachhaltigkeitsbericht und Asset-Handbuch gleich zwei "Power-Performance'-Publikationen!

Investoren können sich dieser Tage auf die Lektüre von gleich zwei spannenden Erfolgsgeschichten aus dem Hause Gold Royalty (WKN: A2QPLC) freuen. Denn die kanadischen Profis im Bereich des Goldlizenzgeschäfts haben mit ihrem ersten Nachhaltigkeitsbericht und ihrem Asset Handbuch eben genau zwei Erstlingswerke "auf den Markt gebracht", die seitenweise und detailliert die sensationell gute Performance des Power-Hauses Gold Royalty aufzeichnen.

Mit Nachhaltigkeit stellt Gold Royalty die entscheidenden Wachstumsweichen!

Die Zusammenarbeit mit ESG-Pionieren wie Agnico Eagle, der "big Boy' der sich sogar freiwillig zur CO2-neutralen Produktion bis 2050 verpflichtet hat, kann sicher als einer der Erfolge gezählt werden, die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) in den letzten zwei Jahren in Sachen Nachhaltigkeit erreicht hat. Hinzu kommen Beteiligungen an Projekten wie Newmonts "Borden'-Mine in der Nähe von Timmins/Ontario. Diese erste Untertagemine mit vollelektrischer Geräteflotte trägt zurecht den Beinamen "Mine der Zukunft", weil dank der leistungsstarken Untertage-E-Flotte die Treibhausgasemissionen um 70 % reduziert werden konnten, was die Gesundheit der Mitarbeiter massiv schützt, die Umweltauswirkungen minimiert und zudem den Treibstoffverbrauch signifikant senkt.

Das aber sind nur zwei der mannigfaltigen, nachhaltigen Meilensteine, die Gold Royalty in seinen knapp 26 Monaten nach Börsennotierung bereits erreicht hat.

Die Basis für diese beachtlichen Erfolge in Sachen "ESG' ("Environmental-, Social- and Governance', also Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien) bildet Gold Royaltys (WKN: A2QPLC) Selbstverständnis als Kapitalgeber und Entwicklungspartner für hochgradige und vor allem nachhaltige Goldprojekte. Denn mit der steigenden Wichtigkeit von umwelt- und sozialverträglichen Kriterien nicht zuletzt bei der Erschließung und dem Bau von Minen und der Edelmetallproduktion, steigen auch die Genehmigungsanforderungen an Unternehmen aus der Branche. Andererseits stellen sich Unternehmen mit höchsten ESG-Standards mittel- und langfristig ja auch zukunftssicherer auf, was letztlich ihren Investoren zugutekommt. Und nicht zuletzt profitiert am Ende auch Gold Royalty von solchen "saubereren" und auf lange Sicht ergiebigen Streams.

Wie wichtig der Lizenzgeschäftsprofi diese Nachhaltigkeitsaspekte auch jenseits des rein operativen Business nimmt, zeigt sich in der Schaffung der Position Vice President, ESG and Sustainability, die Katherine Arblaster bei Gold Royalty (WKN: A2QPLC) innehat. Katherines Aufgabe besteht dabei vor allem darin, für Transparenz und Optimierung zu sorgen, was die eigene ESG-Performance wie auch jene von Gold Royaltys Beteiligungen und Partnern betrifft.

Und um nochmals auf nachhaltige Wachstumsweichen zurückzukommen, die sich auszahlen: Für das laufende Jahr hat sich Gold Royalty auf seine Nachhaltigkeitsagenda geschrieben, sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung ("Sustainable Development Goals', "SDGs') zu orientieren und dabei eng mit seinen Partnern zusammenzuarbeiten.

Gold mit "glänzender" Perfomance in Sache Nachhaltigkeit!

Neben Gold Royaltys (WKN: A2QPLC) Entschlossenheit, nachhaltiges Handeln noch enger mit Wertsteigerung und Wertschöpfung zu verbinden, schlägt auch das Edelmetall an sich umweltverträglichere Wege ein, wie aus Gold Royaltys Nachhaltigkeitsbericht hervorgeht. So setzen Forscher die extreme Formbarkeit und elektrische Leitfähigkeit von Gold mittlerweile dafür ein, den Wirkungsgrad von Solarzellen um bis zu 22 % und damit um über ein Fünftel zu steigern.

Bei anderen Laborversuchen wird Gold neben Sonnenlicht dafür eingesetzt, CO2 in nutzbaren Brennstoff umzuwandeln, bis hin zu einem industriellen Maßstab. Außerdem wird aktuell erforscht, inwieweit Goldanwendungen dazu beitragen können, die Batterieleistung von E-Autos zu verbessern und eine größere Stabilität zu erreichen. Anders gesagt, ist Gold neben anderen grünen Metallen ein wichtiger Wegbereiter für die Energie- und Mobilitätswende. Das steigert die Attraktivität von erfolgreichen und diversifizierten Goldmarktplayern mit hohem ESG-Engagement wie eben Gold Royalty (WKN: A2QPLC) zusätzlich.

Hinzu kommt, dass auch die Goldproduktion als solche ihren CO2-Fußabdruck merklich reduzieren wird. Bis zum Jahr 2030, so Schätzungen des World Gold Council [1] , könnte die Emissionsintensität des Stroms bei der Goldproduktion um mehr als ein Drittel (35 %) sinken, vor allem dadurch, dass produzierende Goldminenunternehmen die benötigte Energie aus erneuerbaren Energiequellen beziehen. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist Caledonia Mining (WKN: A2DY13), der Goldproduzent aus Simbabwe, der erst jüngst seinen Riesen-Solarpark in Betrieb genommen hat, der seine Mine zum Großteil mit dem nötigen Strom versorgt.

Derselbe World Gold Council berichtet zudem, dass die globale Goldnachfrage in 2022 um satte 18 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist und letztes Jahr sensationelle 4.741 Tonnen erreicht hat - der größte Anstieg seit mehr als einem Jahrzehnt. [2]

Außergewöhnliches Asset-Handbuch!

Neben dem jetzt erschienenen ersten Nachhaltigkeitsbericht, lässt auch eine weitere Premiere die Anleger aufhorchen, nämlich Gold Royaltys Asset-Handbuch. Die in diesem "Schmöker" vorgestellten Beteiligungen und bemerkenswerten Erfolgsetappen sind feinster Lesestoff für alle Investoren - und das weit über das schiere Portfolio-Wachstum hinaus, das an sich schon sehr beeindruckend ist.

Denn seit Gold Royalty (WKN: A2QPLC) seinem Börsengang vor etwas mehr als zwei Jahren, hat sich das Portfolio von damals 18 Lizenz-Projekte auf heute 216 Lizenz-Projekte mit 75 Partnern sage und schreibe verzwölffacht.

Ausgewogenheit in Sachen Asset-Auswahl und Geographie und die punktgenaue Performance des Portfolios sind hierbei die wichtigsten Treiber für dieses Wahnsinnswachstum, was gesteuert wird von einer intelligenten und vorausschauenden Lizenzgeschäftsstrategie.

Denn dank der Diversifizierung und der Konzentration auf Top-Beteiligungen an Projekten in sehr bergbaufreundlichen Bezirken und Ländern, wird auch der Streams-Fluss immer wieder mit neuer Energie gespeist, - und das alles bei Verringerung des Risikos, weil eine direkte Beteiligung an Explorations-, Betriebs-, Entwicklungs- und Erschließungskosten nicht anfällt und weil gleichzeitig die größtmögliche Flexibilität und Freiheit bestehen bleibt, weiter in Edelmetalle zu investieren.

Kurzum: Gold Royalty (WKN: A2QPLC) hat seit seinem Börsengang konsequent hochgradige Tier 1-Projekte finanziert, die von Partnerunternehmen betrieben werden, welche ihrerseits verantwortungsvoll, nachhaltig und wertsteigernd agieren und operieren. Umso gespannter dürfen wir auf die kommenden Monate sein, wo Gold Royaltys wichtigste Lizenzgebiete in Produktion gehen werden.

Wer weitere Details zu beiden "Power-Performance'-Publikationen möchte, erhält diese auf dem mit Spannung erwarteten Investorentag, den Gold Royalty am 16.05.2023 in Toronto veranstalten wird, inklusive strategischem Update.

https://www.youtube.com/watch?v=7MgRqxvnMHU&t=16s

Fazit: Mehr als nur Meilensteine!

Für David Garofalo, Vorsitzender und CEO von Gold Royalty, ist die Lesart sowohl des Nachhaltigkeitsberichts wie auch des Asset-Handbuchs klar vom dynamischen Wachstum seines Unternehmens geprägt. Dem schließen wir uns an, denn mit beiden Berichten hat die Firma nicht nur bedeutende Meilensteine definiert, sondern auch ihr weiteres Wachstum skizziert. Immerhin wurde das Lizenzportfolio nicht nur von 18 auf bis jetzt 216 Lizenzgebiete mit 75 Partnern vergrößert, sondern obendrein konnte man noch den Platz des "ESG'-Vorreiters in der Branche einnehmen.

Das alles spiegelt die fundamentalen Werte von Gold Royalty (WKN: A2QPLC) und seiner Projekte wider - Werte, die auch in Zukunft weiter und vor allem nachhaltiger gesteigert werden sollen. Mit Assets, die in den besten Bergbauregionen der Welt liegen, mit den größten und bestkapitalisierten Bergbauunternehmen der Branche als Partnern, der strategischen Diversifizierung und mit seiner zukunftsgerichteten Nachhaltigkeitsstrategie setzt die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) bereits heute die entscheidenden Weichen für eine weitere sehr erfolgreiche Entwicklung.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Gold Royalty, [1] World Gold Council: Gold and climate change: The energy transition, [2] https://www.gold.org/news-and-events/press-releases/annual-gold-demand-soars-new-decade-high-2022,eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Gold Royalty

Dieser Werbeartikel wurde am 03. Mai 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, oder über "third parties", ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Gold Royalty zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in Gold Royalty behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Gold Royalty, erhalten hierfür aber über "third parties" ein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Gold Royalty im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Gold Royalty halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: CA0084741085,US6516391066,JE00BF0XVB15,CA38071H1064