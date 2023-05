DJ Stellantis verzeichnet Umsatzsprung - Prognose bestätigt

AMSTERDAM (Dow Jones)--Stellantis hat im ersten Quartal auf Basis steigender Verkaufspreise und höherer Absatzzahlen den Umsatz erheblich gesteigert. Der Multimarken-Autokonzern verzeichnete Einnahmen von 47,2 Milliarden Euro - ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie er in Amsterdam mitteilte. Ausgeliefert wurden 1,48 Millionen Fahrzeuge und damit 7,4 Prozent mehr als im Vorjahr, als Engpässe bei Halbleitern die Produktion eingeschränkt hatten. Der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um 22 Prozent, teilte Stellantis mit.

"Bisher haben wir gesehen, dass die Preise im Vergleich zu Ende 2022 relativ stabil geblieben sind", sagte Finanzvorstand Richard Palmer in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. "Wir haben nach wie vor einen relativ hohen Auftragsbestand in Europa, und unsere größte Herausforderung bleibt es, diese Aufträge zu erfüllen. Ich denke, wir machen gute Fortschritte bei der Lösung dieser Probleme, aber wir sind noch nicht am Ziel".

Der Automobilhersteller, der aus der Fusion von Fiat Chrysler und der französischen PSA Group hervorgegangen ist, hält an seiner Jahresprognose fest, in diesem Jahr eine zweistellige bereinigte operative Marge und einen positiven industriellen Free Cashflow zu erzielen.

Palmer sagte, Stellantis bleibe angesichts der Risiken, die sich aus der makroökonomischen Unsicherheit ergäben, relativ vorsichtig mit seinen Prognosen.

May 03, 2023

