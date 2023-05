Interpack-Messe vom 4. bis 10. Mai 2023 in Düsseldorf

Die High Performance Metals (HPM) Division des internationalen voestalpine-Konzerns hilft der Lebensmittelindustrie, nachhaltiger zu wirtschaften: Expert:innen rechnen vor, dass Betriebe, die Lebensmittel produzieren, in den kommenden Jahren um rund 70 Prozent effizienter werden müssen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Die HPM entwickelt zu diesem Zweck hochwertige und extrem langlebige, einbaufähige Werkzeuge, beispielsweise für die Fleischverarbeitung. Mit voestalpine Engineered Products in der Produktion werden die Laufzeiten der Maschinen verlängert, Stillstandszeiten reduziert und der Energieverbrauch gesenkt. Auch die Division selbst setzt sich ambitionierte Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit, und fasst diese unter dem Dach "inSPire Sustainable Performance" zusammen.

"Die Engineered Products für die fleischverarbeitende Industrie sind wichtige Komponenten, um das Potential zur Effizienzsteigerung in der Fertigung auszuschöpfen", sagt Reinhard Nöbauer, Vorstandsmitglied der High Performance Metals Division. "Unsere Komponenten aus hochwertigem Stahl liefern in der Praxis exzellente Ergebnisse. Dazu ein Beispiel: Die Kombination unserer Werkstoffe mit geeigneten Beschichtungen verlängerten in einem Industriefleischwolf die Schleifintervalle erheblich, und halfen somit die laufenden Betriebskosten sowie die Stillstandszeiten signifikant zu senken. Damit tragen unsere Engineered Products entscheidend dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden nachhaltig abzusichern."

Die Wettbewerbsbedingungen ändern sich mit den Nachhaltigkeitszielen im Lebensmittelmarkt rasant: Hersteller und Lieferanten werden künftig in der Lieferkette von Supermärkten immer stärker daran gemessen, wie ressourcenschonend sie arbeiten und ob sie Umweltschutzziele erfüllen. Laut Bundesumweltamt sind Produktion und Konsum von Lebensmitteln beispielsweise weltweit für rund ein Viertel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Entsprechend wichtig ist eine verbesserte Energiebilanz. Die Komponenten aus Premiumstahl tragen dazu bei, neue Ziele in der nachhaltigen Produktion zu erfüllen. Wie die Praxis zeigt, lassen sich beispielsweise schärfere Messer mit erheblich weniger Energieaufwand bei der Fleischverarbeitung betreiben. Die Haltbarkeit von Fleischprodukten, die mit Präzisionswerkzeugen geschnitten wurden, verlängern sich deutlich.

Interpack-Messe vom 4. bis 10. Mai 2023 in Düsseldorf

Besuchen Sie die Expert:innen der voestalpine High Performance Metals Division auf der Interpack-Messe in Halle 18, Stand E25.

High Performance Metals Division

Die High Performance Metals Division des voestalpine-Konzerns ist auf die Produktion und Verarbeitung von Hochleistungswerkstoffen und kundenspezifische Services, wie Wärmebehandlung, hochtechnologische Oberflächenbehandlung und additive Fertigungsverfahren unter zunehmendem Einsatz digitaler Technologien fokussiert: https://www.voestalpine.com/highperformancemetals/de/

